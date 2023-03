Loredana Bertè, perché non ha avuto figli? La drammatica rivelazione

Tra le cantanti più apprezzate e conosciute del mondo della musica italiana, Loredana Bertè ha svelato qualche tempo fa il motivo per cui non ha avuto figli.

Nata a Bagnara Calabra il 20 settembre 1950, Loredana Bertè è una delle artiste più amate e seguite del mondo dello spettacolo italiano. Sorella della famosa Mia Martini, la Bertè è riuscita a costruire nel corso degli anni una carriera all’insegna del successo.

Non crea stupore pertanto il fatto che siano in molti a voler sapere qualcosa in più su di lei, come ad esempio il motivo per cui non abbia avuto figli. A svelarlo, qualche tempo fa, ci ha pensato la stessa Loredana Bertè. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Loredana Bertè, perché non ha avuto figli? Le dichiarazioni della cantante

Loredana Bertè, interesserà sapere, ha alle spalle due matrimoni. Nel 1983, si ricorda, è convolata a nozze con Robert Berger. Una relazione durata quattro anni, con l’artista che avrebbe accusato il marito di non adempiere ai propri doveri coniugali.

Nel 1989, invece, Loredana Bertè è convolata a nozze con il tennista svedese Björn Borg, con cui si è separata nel 1992. L’amata cantante non ha avuto figli e a tal proposito la stessa artista, nel corso di un’intervista rilasciata ad Alberto Matano, ha dichiarato qualche tempo fa di aver desiderato di avere dei bambini dal suo secondo marito, ovvero Borg.

Quest’ultimo, però, sembra desiderasse avere solo una prole con puro sangue svedese. Un concetto confermato anche in un’altra occasione, ovvero nel corso di un’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo, quando Loredana Bertè ha dichiarato:

“Ho sposato Borg perché mi sono detta voglio dei figli. Io che di solito non faccio domande, dopo quattro anni di matrimonio gli ho detto: ‘Era meglio la parte della fidanzata, io son sposata con te da quattro anni, voglio dei figli!’. Lui, insieme alla madre, ha detto ‘Assolutamente no. I figli solo di sangue svedese‘”.