Bonus asilo nido, c’è chi ha diritto fino a 3 mila euro di rimborso: come richiederlo

Attenzione, c’è chi ha diritto ad un rimborso fino a tre mila euro grazie al cosiddetto bonus asilo nido. Ecco come funziona.

Buone notizie in arrivo per molte famiglie che hanno diritto al bonus asilo nido il cui valore può arrivare fino a quota tre mila euro. Ma chi ne ha diritto e soprattutto come farne richiesta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

I figli sono pezzi di cuore. È sufficiente un loro sorriso, in effetti, per stare subito bene e dare una svolta alla propria giornata. Oltre al legame d’amore, però, non mancano alcuni piccoli aspetti pratici che non possono essere sottovalutati. Basti pensare alle spese che devono sostenere i neo genitori nel nostro Paese.

Dei costi non di certo indifferenti che pesano sulle tasche delle famiglie. Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che giungono ottime notizie per molti genitori che possono richiedere e ottenere un rimborso fino a tre mila euro grazie al cosiddetto bonus asilo nido. Ecco come funziona e tutto quello che c’è da sapere in merito.

Bonus asilo nido, c’è chi ha diritto fino a tre mila euro di rimborso: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto giungono buone notizie per molte famiglie che hanno diritto ad un rimborso fino a tre mila euro grazie al cosiddetto bonus asilo nido. Ma chi ne ha diritto e come funziona? Ebbene, come riportato su Informazione Oggi, a partire dal 27 febbraio 2023 è possibile richiedere il bonus asilo nido.

Quest’ultimo, come facilmente intuibile dal nome, si presenta come una misura a sostegno dei nuclei famigliari con bambini fino ai tre anni di età, grazie alla quale poter coprire i costi per asilo nido e strutture autorizzate per l’infanzia. Nel caso in cui il minore sia affetto da qualche patologia, per cui non può frequentare una struttura, è possibile ottenere tale bonus per coprire le spese di assistenza domiciliare.

Bonus asilo nido, c’è chi ha diritto fino a tre mila euro di rimborso: importo e come farne richiesta

L’importo di tale rimborso, è bene sottolineare, differisce a seconda del valore Isee dalla famiglia richiedente. Entrano nei dettagli il bonus è pari a:

tre mila euro , se il valore dell’Isee è inferiore a 25 mila euro;

, se il valore dell’Isee è inferiore a 25 mila euro; massimo 2.500 euro , se il nucleo famigliare ha un ISEE con valore che va da 25.001 fino ad arrivare a quota 40 mila euro;

, se il nucleo famigliare ha un ISEE con valore che va da 25.001 fino ad arrivare a quota 40 mila euro; fino a 1.500 euro, nel caso in cui l’ISEE superi quota 40.001 euro, oppure se la famiglia richiedente non presenti, appunto, l’attestazione Isee aggiornata.

I soggetti interessati e aventi diritto devono provvedere a presentare apposita richiesta attraverso la procedura telematica disponibile sul sito dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. In alternativa è possibile rivolgersi ad un patronato. In ogni caso, al fine di poter beneficiare del bonus asilo nido si deve presentare la documentazione che attesti l’avvenuto pagamento delle singole rette.

In particolare si devono allegare sul portale le fatture oppure le ricevute che attestino i pagamenti già effettuati. Il tutto fermo restando il fatto che il valore del rimborso mensile non può essere superiore alla quota saldata. Si ricorda, inoltre, che in presenza di più figli è necessario presentare una richiesta per ognuno di loro.