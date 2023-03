Monete, non perderti Raffaella Carrà il volto d’Italia: collezionisti già impazziti

Una notizia che non potrà che far piacere alle schiere di appassionati e collezionisti di tutto il mondo. Il volto dell’Italia.

Una notizia che di sicuro farà piacere ai milioni di collezionisti che ogni giorno portano avanti con estrema passione quella che a un certo punto diventa molto più di un semplice hobby. Tutto è cambiato in questo particolare contesto nel giro di pochi anni. Addio alle vecchie abitudini, oggi il collezionismo prende campo e si fa, nel vero senso della parola sul web, niente di più rapido e deciso. La tecnologia, l’innovazione al servizio di tutti, insomma.

Un contesto insomma del tutto innovato, si diceva. Addio quindi alle vecchie abitudini. Oggi con una semplice connessione e un dispositivo mobile e non solo è possibile accedere a milioni di contenuti in pochissimi secondi. Tutto, infatti può avvenire in pochi attimi. Pagine web e piattaforme dedicate al prestigioso mondo del collezionismo di monete.

Pochi click e via libera ad informazioni, illustrazioni, dettagli e chiaramente valutazioni degli esemplari che ogni giorno fanno letteralmente impazzire milioni e milioni di collezionisti in ogni parte del mondo. Niente di più intuitivo, inoltre per gli stessi collezionisti. Anche l’approccio stesso tra appassionati è letteralmente cambiato in pochissimi anni.

Oggi ci si conosce, ci si interfaccia sul web e proprio li possono nascere grandi affari. Il tutto secondo i massimi standard di sicurezza. Acquistare e vendere senza alcun problema e su piattaforme che dedicano tutto il proprio sforzo a questo complesso e appassionante universo. Monete che hanno fatto la storia dei singoli paesi e tanto altro ancora.

Al giorno d’oggi, quindi tutto si è trasferito in rete. A fare rumore, per cosi dire, è la voglia degli stessi appassionati di mettere a segno il colpo della vita. Niente più mercatini dell’usato, niente più trattative lunghe e quasi faticose. Oggi tutto è a portata di click. Nel giro di pochissimi minuti insomma si può individuare l’esemplare desiderato e acquistarlo.

Monete, Raffaella Carrà per la nuova collezione 2023: la presentazione della nuova serie

L’evento ormai atteso ogni anno dai collezionisti di tutto il mondo si è tenuto presso la Sala Ciampi del Ministero dell’Economia dove è stato confermato quando veicolato nelle ultime settimane. “Un racconto della storia del nostro paese”, spiegano da una nota ufficiale del Mef, Un’iniziativa con cui “i principali eventi e le ricorrenze nazionali, i grandi nomi e le bellezze dell’arte e della letteratura, le eccellenze del Made in Italy sia imprenditoriali che enogastronomiche, lo sport, la storia antica e recente e l’ambiente vengono ogni anno rappresentati e celebrati attraverso l’emissione di monete dedicate”.

Raffaella Carrà tra i volti più attesi, per cosi dire della nuova collezione 2023. La regina della tv italiana, amata e osannata in ogni parte del mondo, scomparsa nel 2021 sarà una protagonista, tra gli altri, della collezione numismatica appena presentata. In sieme alla Carrà, inoltre, Diabolik, Alessandro Manzoni e l’Aeronautica militare. La moneta in questione avrà un valore nominale di 2 euro e farà parte della “Serie Grandi Artisti Italiani”. Bimetallica, cupronichel e bronzital, mm 27,50 per g 9,50, cosi come riportato dal magazine specializzato Cronaca Numismatica.

Autrice della moneta, Silvia Petrassi. Lo stesso esemplare riporterà un doppio ritratto della “Raffa nazionale “A mezzobusto, sul dritto, all’interno di un ideale schermo televisivo e a figura quasi intera, al rovescio, su un palcoscenico”, cosi come si può leggere sempre su Cronaca Numismatica. Una moneta concepita con una immagine moderna e dunque al passo con i tempi.

Lo stesso Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle Finanze, per l’occasione ha cosi dichiarato: “In un mondo sempre più virtuale, le monete sono portatrici di un valore inestimabile, ambasciatrici della cultura e del Made in Italy che coniuga bellezza, saper fare e senso pratico”. Inoltre, Francesca Reich, amministratore delegato del Poligrafico e Zecca dello Stato, ha sottolineato che “la storia della numismatica è la storia dell’Italia e le monete sono piccoli capolavori che rappresentano “la progettualità, la missione e le eccellenze del poligrafico”.