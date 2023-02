Moneta da 1 centesimo, esiste davvero: vale 3.000 euro (FOTO)

Ci sono ancora in circolazione almeno cinquemila centesimi che valgono un tesoro a causa di un errore di conio che li ha resi da collezione.

Un clamoroso errore di conio. Anzi due. Assomiglia ad una moneta da 2 centesimi per grandezza e sul retro ha stampato il simbolo di Torino, la Mole Antonelliana.

Nulla di anormale se non fosse che la moneta è da 1 centesimo. Doppio errore: l’effige raffigurata e la dimensione della moneta. Ecco perché è diventata da collezione. In passato è stata venduta addirittura a 6 mila euro, oggi con il passare del tempo acquista sempre più valore, anche perché è difficile trovarle.

Eppure siamo pieni di questi centesimi in casa, addirittura li rifiutiamo come resto della spesa e spesso ne facciamo un gruzzoletto da portare al supermercato che ce li cambia in euro di carta. Chissà i 5mila esemplari ancora in circolazione da quante mani sono passati. Buttare via 2500 euro: senza saperlo ovviamente. Ma la ricerca può continuare e può riservare piacevoli sorprese.

Moneta da un centesimo: 5000 esemplari ancora in circolazione, il doppio errore che li ha resi preziosi

Non solo sulla moneta da 1 centesimo, la zecca ha sbagliato a raffigurare il simbolo, ma le sue dimensioni sono più grandi di quelle normali, assomigliano più ai 2 centesimi. Doppio errore, dunque, ed ecco spiegato ancora una volta il motivo per cui i collezionisti e le stesse banche li cercano. Sopra la moneta è raffigurata la Mole Antonelliana anziché il Castel del Monte.