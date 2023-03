Poste Italiane, occhio alle caratteristiche del Buono Rinnova: i vantaggi che non ti aspetti

Occhio alle caratteristiche del buono Rinnova proposto da Poste Italiane. Ecco i vantaggi che non ti aspetti.

Tra gli strumenti di investimento e risparmio proposti da Poste Italiane si annovera il Buono Rinnova. Ma quali sono le relative caratteristiche e soprattutto quali sono i rendimenti a cui si ha diritto? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Gli ultimi anni non sono stati di certo dei migliori. In particolare a pesare sulle famiglie italiane è l’aumento dei prezzi che finisce per ridurre il potere di acquisto. Un contesto difficile, quello in cui ci ritroviamo a vivere, in cui un numero crescente di persone decide di volgere un occhio di riguardo al mondo del risparmio al fine di avere qualche euro in più a disposizione in caso di necessità.

A tal proposito abbiamo già avuto modo di vedere come lasciare i propri soldi fermi sul conto corrente può rivelarsi spesso controproducente per via dei costi e dei rischi derivanti. Sempre in tale ambito, pertanto, interesserà sapere quali siano i rendimenti nel caso in cui si decida di investire i propri risparmi nel Buono Rinnova proposto da Poste Italiane. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Poste Italiane, occhio alle caratteristiche del Buono Rinnova: tutto quello che c’è da sapere

Tra gli strumenti più utilizzati e apprezzati dagli italiani, i buoni fruttiferi postali offrono la possibilità di risparmiare e allo stesso tempo investire all’insegna della massima sicurezza. Diverse le soluzioni proposte da Poste Italiane tra cui poter scegliere, con il guadagno finale che risulterà diverso a seconda del tipo di buono in cui si decide investire.

Tra le opzioni disponibili si annovera il Buono Rinnova che, come si legge sul sito di Poste Italiane, è rivolto a coloro che hanno rimborsato “uno o più Buoni fruttiferi postali scaduti, purché rimborsati a partire dal 20 settembre 2022 ed entro il periodo di collocamento del Buono Rinnova”.

Ideale per chi desidera investire nel medio periodo, fino a sei anni, tale buono fruttifero postale offre la possibilità di richiedere il rimborso anche dopo tre anni, senza rischiare di perdere gli interessi maturati nel corso del triennio. Entrando nei dettagli, il rendimento alla fine del terzo anno è pari al 2%. Alla fine del sesto anno, invece, il rendimento annuo lordo riconosciuto è pari al 3,25%.

Disponibile sia in formato cartaceo che dematerializzato, si consiglia di consultare l’apposito simulatore disponibile sul sito di Poste Italiane per avere maggiori informazioni in merito all’importo riconosciuto a scadenza a seconda del tipo di buono scelto e della somma investita.