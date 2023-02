Gratta e vinci, una sosta per la benzina e si ritrova in una nuova vita: 1 milione di sogni da realizzare

Una vincita davvero incredibile che arriva come un fulmine al ciel sereno per la protagonista in questione. Un piacevole sconquasso.

Vincere al gioco, oggi è quello che il cittadino cerca, è quello che si vuole per uscire alla grande, per cosi dire, da situazioni che altrimenti non avrebbero altra via d’uscita. Il cittadino, al momento, non è sostenuto nella crisi che travolge ormai il nostro paese da mesi, dalle stesse istituzioni. L’unica speranza per lui, è il gioco, solo ed esclusivamente il gioco.

Oggi più che mai i venti di crisi che soffiano imperterriti sul nostro paese gridano in qualche modo di disperazioni costante e momenti drammatici diffusi. Il cittadino non sa difendersi, non può difendersi, non è in grado in questa fase tanto tremenda di trovare una soluzione che possa in qualche modo risollevare il suo status e tornargli quella serenità ricercata.

L’unico sostegno, in qualche modo, l’unica arma di speranza, per cosi dire, al giorno d’oggi per milioni e milioni di donne e uomini resta il gioco. Certo, si spera che il tutto sia praticato con la massima moderazione, per non rischiare di recare altro danno alla situazione generale. Va detto, però, che il gioco in questa fase resta l’unica dinamica capace di smuovere in qualche modo le acque.

Quale altra “situazione” sarebbe in grado di portare una montagna di soldi in pochissimo tempo? Nessun’altra, se non il gioco. Questo è poco ma sicuro. Per quel che riguarda poi quelli che possono essere considerati i preferiti da parte dei cittadini stessi è chiaro che c’è solo l’imbarazzo della scelta. Le due categorie principali sono quelle del gioco “lotteria”, in stile Lotto o Superenalotto, e gioco istantaneo, il Gratta e vinci, per intenderci.

Se nel primo caso c’è bisogno d’immaginare numeri, incastrarli e puntarci su, nel secondo, invece abbiamo di fronte la possibilità concreta di ottenere una vincita nel brevissimo tempo, appena pochi secondi tra quando si acquista il biglietto e quando si scopre il risultato finale. La vincita istantanea è quella del momento, dell’improvvisa sfida alla fortuna.

In merito ai potenziali guadagni, certo il preferito resta il Superenalotto. Basta guardare all’attuale jackpot che ha superato i 340 milioni di euro. Mai nel nostro paese si è vista una tale vincita. Il massimo, il record attualmente ancora in corso, seppur in teoria, è stato raggiunto con i 209 milioni di Lodi nel 2019, tutt’altra storia, tutt’altra cifra, chiaramente.

Gratta e vinci, pochi secondi e si scopre milionaria: la scoperta della vincita è stata incredibile

In merito alle vincite più che significative che si verificano in giro per il mondo l’ultima importante notizia arriva direttamente dal Canada, precisamente da Vancouver. Li, una giocatrice grazie a un biglietto Gratta e vinci da 10 dollari ha vinto la bellezza di 1 milione di dollari. La notizia è stata diffusa direttamente dalla BC Lottery Corporation (BCLC).

Il nome della vincitrice in questione è Joyce Preston, che ha acquistato il biglietto vincente da 10 dollari X, presso la stazione di servizio Shell Select di Oak Street e King Edward Avenue a Vancouver. Le dichiarazioni rilasciate, in seguito, dalla donna colpiscono per l’estrema sincerità in merito alle prime reazioni avute in seguito alla scoperta della vincita.

“Ero a casa e ho grattato questo biglietto come l’ultimo di un gruppetto di tagliandi – ha dichiarato la donna – ho guardato il numero corrispondente, e diceva 1 milione. All’inizio ero scioccata e incredula, ma alla fine ho iniziato a realizzare quanto accaduto e ad ascoltare quanto sostenuto dalla mia famiglia in merito alla vincita”. I programmi futuri della donna sono già ben definiti. Una vacanza con gli amici e seguire i propri nipoti nello studio. Tutto alla grande insomma.