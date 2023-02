Ticket sanitario, chiedere l’esenzione per reddito non è mai stato così facile

Attenzione, chiedere l’esenzione del ticket sanitario per reddito non è mai stato così semplice. Ecco come fare.

Buone notizie per coloro che hanno diritto all’esenzione del ticket sanitario per reddito. Farne richiesta, infatti, è ancora più semplice. Ma come fare? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Siamo ormai giunti quasi alla fine del mese di febbraio 2023 e ancora ci ritroviamo a dover fare i conti con alcuni strascichi degli anni passati. Sempre più famiglie, purtroppo, riscontrano delle serie di difficoltà economiche a causa, ad esempio, dell’aumento generale dei prezzi. Riuscire a fronteggiare le varie spese risulta sempre più complicato.

Proprio in tale contesto, pertanto, interesserà sapere che anche nel corso del 2023 è possibile beneficiare, in determinati casi, dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario. Un’agevolazione indubbiamente importante, le cui modalità di richiesta sono sempre più semplici. Ma come fare? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Ticket sanitario, chi ha diritto all’esenzione per reddito nel 2023

Come già detto, anche nel corso del 2023 in molti si vedranno riconoscere l’esenzione del ticket sanitario per reddito. Ebbene, entrando nei dettagli ne potranno beneficiare i seguenti soggetti, attraverso i seguenti codici, ovvero:

E01 : bimbi di età inferiore a sei anni oppure soggetti con più di 65 anni con un reddito famigliare inferiore a 36.151,98 euro.

: bimbi di età inferiore a sei anni oppure soggetti con più di 65 anni con un reddito famigliare inferiore a 36.151,98 euro. E02 : disoccupati, e relativi famigliari a carico, che presentano un reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro se da solo. Questo importo aumenta fino a massimo 11.362,05 euro se sposato e di altri 516,46 euro per ogni figlio a carico del soggetto dichiarante.

: disoccupati, e relativi famigliari a carico, che presentano un reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro se da solo. Questo importo aumenta fino a massimo 11.362,05 euro se sposato e di altri 516,46 euro per ogni figlio a carico del soggetto dichiarante. E03 : titolari di pensioni sociali e relativi familiari a carico.

: titolari di pensioni sociali e relativi familiari a carico. E04: titolari di pensione al minimo, con età superiore a 60 anni. Il tutto in presenza di un reddito familiare pari a massimo 8.263,31 euro se da solo. Questa soglia aumenta fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di altri 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Ticket sanitario, chiedere l’esenzione per reddito non è mai stato così semplice: ecco come fare

Ebbene, una volta visto chi ha diritto all’esenzione per reddito nel 2023, interesserà sapere che molti cittadini farne relativa richiesta è davvero molto semplice. Come si evince dal sito del Sistema Tessera Sanitaria, infatti, è possibile fare relativa richiesta online. Entrando nei dettagli, nel sito poc’anzi citato, si legge:

“Il servizio è disponibile solo per gli assistiti residenti nelle Regioni che hanno effettuato esplicita richiesta al Sistema TS (allo stato attuale Valle d’Aosta, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Molise, Veneto, Marche, Abruzzo, Calabria e la provincia autonoma di Bolzano)”.

Ma non solo, i soggetti interessati possono anche visualizzare le esenzioni per motivi di reddito attive a proprio carico e chiedere, ove necessario, la relativa chiusura. Un servizio indubbiamente utile, che permette di agevolare la procedura di richiesta dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario.