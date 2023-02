Test della personalità, sei un leader? Basta un anello per esplorare il proprio IO

Oggi scopriremo il test della personalità che esplora l’animo partendo da un anello. In quale mano metti i gioielli?

Sembrerà banale ma ogni nostra scelta rispecchia una parte della personalità più o meno nota.

Indossare gli anelli nella mano destra o sinistra, non è frutto della casualità ma di una scelta precisa legata alla nostra personalità. Curiosi di sapere quale lato nascosto rivela? Fare i test psicologici e rivelatori del carattere è un passatempo in voga grazie alla possibilità di esplorare l’IO tramite web. Online è possibile mettersi alla prova in vari modi. Basterà scegliere una porta per capire se si è una persona vincente, indicare il coniglio più carino e scoprire se si è decisi, introversi o empatici.

I testi di intelligenza, poi, sono altrettanto affascinanti per testare il proprio QI. Insomma, di giochi – perché di questo si tratta – con cui passare il tempo se ne trovano a bizzeffe su Internet. Noi oggi vogliamo dirigere la vostra attenzione su un’abitudine a cui certamente non avete mai attribuito alcun significato. Alcune persone preferiscono indossare anelli sulle dita della mano destra, altri sulla mano sinistra. Cosa significa la scelta che si compie?

Qual è la personalità se si indossano gli anelli nella mano destra?

Ogni nostra scelta rivela un lato del proprio carattere. Anche se un gesto è compiuto senza riflettere, per abitudine, nasconde un aspetto della personalità più o meno conosciuto. Poniamo il caso che la mano scelta per mettere gli anelli sia la destra. Sei una persona razionale, logica, ordinata. Sapendo che la mano sinistra è destinata all’anello nuziale appare logico come ogni altro accessorio vada indossato nella mano opposta.

Scegliere la mano destra significa, poi, essere leader e organizzati. Ogni intoppo sarà presto risolto e i problemi si potranno prevenire per non doverli affrontare successivamente. Inoltre la mano destra indica ambizione e la ferma volontà a voler raggiungere i propri obiettivi con il rischio, però, di perdere importanti momenti della propria vita. A volte occorre fermarsi, abbandonarsi al caso perché potrebbe regalare esperienze uniche e irripetibili. Affrontare sé stessi potrebbe non essere male come si pensa, e allora fermati e respira. Guardarsi dentro potrà aiutare ad affrontare il domani con maggiore serenità.

Anelli nella mano sinistra, cosa rivela

Chi sceglie di indossare gli anelli nella mano sinistra rivela una personalità affascinante e forte. L’astuzia è una dote naturale così come la simpatia e la spontaneità. Al centro della festa, porti allegria e serenità nella vita delle altre persone. Gli amici non mancano ma dietro questa corazza si nasconde una persona profonda e che non dà fiducia a molte persone.

La mano sinistra rivela, poi, testardaggine. Non ascolti i consigli degli altri, meglio sbagliare ma seguire la propria strada imparando dai propri errori. La pazienza di ascoltare il parere altrui non ti appartiene ecco perché preferisci lavorare in solitudine piuttosto che in compagnia. Nonostante ciò la generosità non manca, il cuore è grande ma occorre mostrarlo anche agli altri. Il consiglio è di ascoltare di più e di aprire la mente. Si potranno scoprire tante cose interessanti.