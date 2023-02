Test della personalità con il coniglio che rivela il vostro carattere: pronti a mettervi a nudo?

Un test della personalità rivelatore del carattere ha come protagonisti tre conigli di colore differente. Una nuova sfida si prospetta all’orizzonte.

Conoscete veramente voi stessi e chi vi sta accanto? I test della personalità possono aiutarvi ad esplorare lati della personalità nascosti.

Tutti noi siamo attratti dai test sulla personalità e dai test psicologici. Anche le persone più scettiche si lasciano trasportare nel mondo dell’esplorazione dell’IO spinti dalla curiosità di testare l’affidabilità della prova. In fondo basta poco, si sceglie un’immagine, si legge l’aspetto del proprio carattere a cui dovrebbe corrispondere verificando, così, l’associazione o meno con la realtà o, almeno, con ciò che si pensa di sapere di sé stessi. Le proposte sul web, naturalmente, propongono delle descrizioni generali in modo tale da poterle combinare con varie personalità. La facile compatibilità si nasconde dietro una maschera di specificità per raccogliere un più ampio gruppo di persone soddisfatte dal risultato. Nonostante la generalità – che comprendiamo bene – è la curiosità a prevalere e difficilmente riusciamo a non scegliere, a non valutare se quanto espresso nel test sia attendibile o meno. Come si può, d’altronde, rinunciare ad indicare quale tra tre conigli colpisce a prima vista e cercare di capire cosa possa esserci dietro la nostra decisione.

Test della personalità dei tre conigli, quale vi colpisce maggiormente?

Il test di oggi volto ad approfondire alcuni aspetti della personalità ha come protagonisti tre coniglio, uno bianco, uno marroncino e uno azzurro. Secondo il Calendario Cinese il 22 gennaio 2023 è iniziato proprio l’anno del coniglio, un animale quieto, riservato, meditabondo e fortunato. Sperando che l’associazione tra anno del coniglio e periodo di pace e serenità sia confermata, cerchiamo di capire cosa possono rivelare i tre conigli colorati del test della personalità.

Iniziamo dal coniglio bianco. Chi ha scelto questa immagine è una persona che vuole avere sempre tutto sotto controllo, che pretende la puntualità e l’ordine da parte di chiunque. Inoltre la scelta rivela una particolare severità anche con sé stessi. Il consiglio è di lasciarsi andare di tanto in tanto, di cedere all’improvvisazione lasciando da parte la rigidità e la programmazione di ogni singolo dettaglio. Sia nella vita lavorativa che privata.

Coniglio marroncino e azzurro, cosa significa?

Le persone che hanno scelto il coniglio di colore marroncino sono equilibrate, disponibili verso gli altri, molto empatiche. Le relazioni coltivate sono basate sul rispetto, la lealtà e la comprensione. Raramente ci si offende ma quando ci si sente toccati nel profondo allora si tirano fuori gli artigli per difendere sé stessi senza alcun timore.

Concludiamo con la scelta del coniglio azzurro. Rivela una personalità introversa, sognatrice e rivolta all’immaginazione. La distrazione è protagonista della propria vita soprattutto se attratti da qualcosa di notevole interesse. E gli interessi sono molto volubili, cambiano in continuazione sulla scia dell’emotività del momento.

