Maurizio Costanzo, “Era malato da tempo”: le cause del decesso

Scomparso all’età di 84 anni, l’amato giornalista inventore del talk show, Maurizio Costanzo, sembra fosse malato da tempo.

Noto giornalista, conduttore, autore, regista e sceneggiatore italiano, si è spento all’età di 84 anni Maurizio Costanzo. Stando alle ultime notizie in merito, il marito di Maria De Filippi era stato ricoverato presso la clinica Paideia di Roma per un piccolo intervento.

Maurizio Costanzo si è spento il 24 febbraio 2023 all’età di 84 anni. Una notizia che ha sconvolto il Paese, con il mondo dello spettacolo, e non solo, che piange la scomparsa dell’inventore del talk show.

Giornalista particolarmente amato, è riuscito a costruire nel corso degli anni una carriera all’insegna del successo. Vero e proprio monumento della televisione italiana, era stato ricoverato presso la clinica Paideia di Roma per un piccolo intervento.

Maurizio Costanzo, addio al giornalista inventore del talk show: di che cosa è morto

Al timone di numerosi programmi televisivi di successo, Maurizio Costanzo è riuscito nel corso degli anni a farsi apprezzare dal grande pubblico, diventando uno dei giornalisti più amati e seguiti. A proposito della scomparsa del compianto conduttore, l’inviata de La Vita in Diretta, Antonella Del Pino, ha rivelato che: ”

“Maria De Filippi è stata con lui a lungo, si sono salutati per un attimo in attesa di un ritorno della famiglia. Sappiamo che era ricoverato qui da circa un mese dove aveva subito un intervento leggero, quasi di routine. Voglio precisare che l’ufficio stampa della clinica ha demandato all’ufficio stampa della Fascino, quindi di Maria De Filippi e di Maurizio Costanzo. È Betti (Soldati, ndr) che ci ha raccontato degli eventi dell’ultimo mese”.

La sua ex moglie Marta Flavi, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha detto: “si sapeva che era malato da tempo” senza però aggiungere altri dettagli. Nel corso degli anni sono trapelate varie indiscrezioni in merito a presunte malattie del noto giornalista.

A tal proposito, nel corso di un’intervista a Che tempo che fa, Maria De Filippi aveva rivelato che il marito soffriva di diabete. Non è dato sapere, però, se la malattia in questione lo abbia condotto alla morte. Non sono infatti state rese note le cause del decesso del noto giornalista.