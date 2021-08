Noto giornalista, conduttore, autore, regista e sceneggiatore italiano, ecco quanto guadagna Maurizio Costanzo.

Noto giornalista e conduttore italiano, Maurizio Costanzo è uno dei volti più amati e seguiti del mondo dello spettacolo nostrano. Marito della regina della TV, Maria De Filippi, è riuscito a costruire nel corso degli anni una carriera ricca di soddisfazioni. Al timone di numerosi programmi di successo, non stupisce quindi che siano in molti curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e quanto guadagna.

Maurizio Costanzo: chi è, altezza, carriera

Nato a Roma il 28 agosto 1938, Maurizio Costanzo è alto 164 cm ed è del segno zodiacale della Vergine. Dopo aver conseguito il diploma in Ragioneria, decide, nel 1956, di muovere i primi passi nel mondo del giornalismo, per poi diventare, solo pochi anni più tardi, un autore radiofonico e televisivo di successo. A soli 18 anni scrive per il quotidiano romano Paese Sera, mentre l’anno seguente per il Corriere Mercantile di Genova.

A soli 22 anni, inoltre, inizia a collaborare con Tv Sorrisi e Canzoni. Nel 1960 diventa caporedattore di un altro celebre settimanale, ovvero Grazia. Contemporaneamente diventa autore di alcuni programmi radiofonici e scrive una delle più belle e conosciute canzoni di Mina, Se telefonando. Il 1969 vede Maurizio Costanzo scrivere il copione dell’originale televisivo “Sposarsi non è facile” per la rubrica Rai Vivere insieme di Ugo Sciascia, mentre nel 1970 conduce la trasmissione radiofonica di successo Buon pomeriggio con Dina Luce.

A partire dalla metà degli anni ’70 è ideatore e conduttore di numerosi talk show, come Acquario, Grand’Italia e Fascination. Grazie a queste esperienze arriva a dar vita al suo programma televisivo più famoso e longevo, ovvero il Maurizio Costanzo Show, in onda dal 1982. Maurizio fonda negli anni ’80 una casa di produzione, ovvero la Fortuna Audiovisivi. Iniziò così pertanto a produrre diversi programmi televisivi, come ad esempio la sitcom Orazio, che lo vede protagonista assieme alla compagna dell’epoca Simona Izzo.

Dal 1985 conduce Buona Domenica, trasmissione che lo vedrà al timone con alcune interruzioni per diversi anni e lanciare diversi personaggi noti come Paola Barale. Nel 1996, gli viene affidata la cattedra alla facoltà di Scienze della Comunicazione dell’università di Roma, La Sapienza. Nel 1999 diventa direttore di Canale 5 e presidente di Mediatre, società di Mediaset che produce le fiction televisive mandate in onda sulla rete.

Sempre alla fine degli anni ’90 prosegue la sua attività da giornalista, collaborando con testate come Corriere della Sera, Il Messaggero, La Stampa. Nel 2000 fonda la Maurizio Costanzo Comunicazione, società innovativa che si occupa di supportare la comunicazione dei personaggi pubblici. Nel 2006 inizia a condurre il programma Pomeriggio, lasciando la direzione di Buona Domenica. Decide di tornare alla radio, su Rai Radio 1 e poi su RTL 102.5, nel programma Radio Costanzo Show.

Il 2010 approda in Rai con la conduzione di programmi quali Bontà sua, Italia Mia e S’è fatta notte su Rai 1. Nel 2015 ritorna in Mediaset con un quartetto di puntate speciali del Maurizio Costanzo Show. Lancia così a un nuovo programma di interviste, chiamato appunto L’intervista. Se tutto questo non bastasse, il 10 giugno 2021 viene nominato responsabile per le strategie di comunicazione della Roma, squadra di cui è tifoso.

Maurizio Costanzo: vita privata, ex, moglie, figli

Per quanto riguarda la vita privata, Maurizio Costanzo si è sposato quattro volte. La prima volta, nel 1963, Lori Sammartino, fotoreporter più grande di lui di 14 anni. Il matrimonio, però, durò molto poco per via di un nuovo amore, così come raccontato dallo stesso giornalista nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere delle Sera.

In seguito, dal 1973 al 1984, è stato sposato con la giornalista Flaminia Morandi. Dalla loro storia d’amore sono nati due figli: Camilla, nata nel 1973, e Saverio, nato nel 1975. Dal 1983 al 1986 ha convissuto con l’attrice Simona Izzo, mentre il 7 giugno 1989 è convolato a nozze con la conduttrice televisiva Marta Flavi, con cui si è separato nel dicembre 1990, per poi divorziare nel 1994.

Il 28 agosto 1995 è convolato a nozze con l’attuale moglie Maria De Filippi, conosciuta nel settembre 1989 nel corso di un convegno sulla pirateria cinematografica a Venezia, che lei aveva organizzato per una società di consulenza sulla comunicazione. Nel 2002 la coppia ha preso in affido un bambino, Gabriele, definitivamente da loro adottato nel 2004. Maurizio Costanzo è inoltre nonno di quattro nipoti, due figli di Camilla e due figli di Saverio.

Maurizio Costanzo: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti particolarmente noti e apprezzati del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Maurizio Costanzo. Vista la sua carriera all’insegna del successo, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A tal proposito, qualche anno fa, Giuliano Cazzola ha fermato che il noto giornalista potrebbe percepire ben tre pensioni. Lo stesso Costanzo, nel corso di un’intervista aveva quindi replicato: “Io faccio questo mestiere da 40 anni…Ho una pensione da giornalista e da quando avevo 17 anni che faccio il giornalista“.

Soffermandosi sui guadagni della coppia, invece, interesserà sapere che la casa di produzione della moglie Maria De Filippi ha fatturato 70 milioni di euro, con incassi molto vicini ai 10 milioni all’anno. Ma non solo, in base ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, sembra che la De Filippi abbia incassato 2,5 milioni di euro solo nell’anno 2020.

Delle cifre indubbiamente da capogiro per una delle coppie più famose e apprezzate del mondo dello spettacolo. Come già detto, comunque, si tratta solo di stime e non sono disponibili informazioni certe in merito ai compensi di Maurizio Costanzo.

Maurizio Costanzo: Twitter e Facebook

