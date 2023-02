Agenzia delle Entrate avverte, la mail della paura: sta succedendo in tutta Italia

L’Agenzia delle Entrate invita a prestare attenzione a questo messaggio, in quanto in caso contrario possono svuotarci il conto. Ecco cosa sta succedendo.

Prestate attenzione ad un nuovo tentativo di truffa che sfrutta il nome dell’Agenzia delle Entrate e che rischia di far cadere in molti nella trappola. Ma in cosa consiste?Entriamo quindi nei dettagli per vedere cosa sta succedendo e tutto quello che c’è da sapere in merito.

Nonostante il periodo storico particolarmente complicato in cui viviamo, i truffatori non si fermano mai. Anzi, cercano puntualmente di mettere in atto dei raggiri di vario genere attraverso cui far cadere nella trappola i malcapitati di turno. Ogni giorno, purtroppo, sono tanti i tentativi di truffa a cui bisogna prestare la massima attenzione.

Lo sa bene l’Agenzia delle Entrate che di recente ha invitato a prestare attenzione ad un nuovo tentativo di truffa che sfrutta proprio il nome del noto istituto. Ma in cosa consiste questa truffa e soprattutto cosa sta succedendo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Agenzia delle Entrate avverte, occhio al messaggio, così vi svuotano il conto: ennesimo tentativo di truffa

Come già detto l’Agenzia delle Entrate ha di recente invitato a stare attenti ad un nuovo tentativo di truffa che sfrutta proprio il nome del noto istituto. Ma cosa sta succedendo? Ebbene, stando a quanto si evince dall’avviso pubblicato in dati 21 febbraio 2023, è in corso una nuova campagna di phishing attuata attraverso delle false notifiche amministrative. Entrando nei dettagli si legge che tale campagna di phishing:

“utilizza un dominio simile a quello istituzionale dell’Agenzia per cercare di carpire le credenziali di accesso dei contribuenti. La mail ha per oggetto “Avviso Raccomandata #AR1398WIS2K” (il numero di raccomandata è variabile) ed è inviata dal mittente “AgenziaEntrate Riscossione <no.reply@www.agenziaentrate.gov.it>”.

Il messaggio inviato riguarda una finta “notifica amministrativa” a cui il destinatario potrebbe accedere cliccando su un link appositamente inviato. Quest’ultimo riporta ad un sito contraffatto, con tanto di logo dell’Agenzia delle entrate e una finta schermata di login. Se tutto questo non bastasse, a differenza degli altri tentativi di raggiri simili, sembra che questo sia stata studiata fin nei minimi dettagli. Sempre in base a quanto si evince dal sito dell’Agenzia delle Entrate, infatti:

“Il messaggio adotta alcuni accorgimenti per sembrare legittimo o comunque meno sospetto:

non si chiede di compilare allegati o restituire informazioni, ma si fornisce “solo” il link diretto alla presunta comunicazione

si fa presente che la mail è solo di cortesia in quanto la comunicazione verrà anche inviata tramite raccomandata

viene utilizzato un dominio simile a quello dell’Agenzia (agenziantrate[dot]com)”.

Si tratta, purtroppo, dell’ennesimo tentativo di phishing, attraverso cui dei malintenzionati cercano di far cadere il malcapitato di turno nella trappola. Questo al fine di cercare di entrare in possesso di dati importanti, attraverso cui poter ad esempio accedere ai dati bancari del soggetto in questione e svuotare il suo conto.

Occhio pertanto a rispondere a questo tipo di comunicazioni, in quanto si rischia di dover fare i conti con spiacevoli sorprese. A tal proposito sempre l’Agenzia delle Entrate sottolinea che non invia via mai messaggi di questo genere e di essere estranea a questo tipo di comunicazioni. In caso di comunicazioni sospette, inoltre, si invita a contattare la stessa Agenzia delle Entrate per avere maggiori informazioni disponibili in merito.