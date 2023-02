Superenalotto, la magia non è ancora finita: nuovo milionario con la Stella

La scia milionaria che ha coinvolto il nostro paese negli ultimi giorni attraverso il Superenalotto non si è ancora esaurita.

In questa fase tutto sembra essere in qualche modo passato in secondo piano. L’attenzione dei cittadini, in questo preciso momento è tutta rivolta al gioco che soltanto pochi giorni fa è stato capace di destinare a novanta diverse persone, forse anche di più, l’incredibile somma di denaro messa a disposizione da un jackpot che nel nostro paese, ad oggi rappresenta il record assoluto di vincita a un concorso a premi. Niente di più vero.

Pochi giorni fa, la vincita incredibile da ben 371 milioni di euro. Qualcosa che nella nostra Italia non si era mai vista prima. Il precedente record di vincita a qualsiasi gioco a premio era quello di Lodi, del 2019. In quel caso parliamo di Superenalotto, nessun altro concorso mette a disposizione somme di denaro ultra milionarie. 209 milioni di euro, per l’appunto in quel caso e record assoluto di vincita, fino a pochi giorni, fa. Fino al 16 febbraio del 2023.

In quest’ultima occasione ben novanta giocate hanno strappato dalle mani dello Stato, certo, sempre vincitore alla fine, ben 371 milioni di euro. Novanta giocate grazie a un sistema da 5 euro a quota. Novanta giocate, forse, quindi, più di novanta giocatori. Una distribuzione democratica di un importo talmente vasto da mettere quasi a disagio chiunque si avventurasse in una singola ipotetica riflessione, un sogno difficile anche soltanto da quantificare.

Chiaramente a questo punto tutti attendono che la fortuna possa tornare a bussare alle porte dei cittadini. Tutti si augurano che in qualche modo il trend possa essere cambiato che finalmente la fortuna insomma possa considerare altre forme di distribuzione dei premi. Ovviamente siamo al sogno, quasi all’assurdo. In questa fase tutti guarderebbero a una vittoria come di tutti come una sorta di segno del destino. In un momento tanto negativo.

Le ultime estrazioni hanno in ogni caso mantenuto quella tendenza che piace tanto ai giocatori. L’attuale contesto, cosi come anticipato chiaramente ha molta influenza su tutto. Il caso dell’Italia, al momento travolta dalla crisi, in cui è diventato difficile anche soltanto fare la spesa quotidiana, influisce non poco sull’atteggiamento generale dei giocatori. Il gioco, resta l’ultima speranza e spesso in qualche modo ci si accanisce rispetto alla specifica dinamica.

Superenalotto, si vince ancora: le ultime estrazioni confermano la tendenza positiva

Non c’è stato un altro sei, non una nuova vincita milionaria ma in qualche modo il Superenalotto continuna a portare gioia e soddisfazione nel paese. L’ultima estrazione ha infatti regalato non poche entusiasmanti momenti agli italiani, a quei giocatori che ancora una volta hanno piazzato la giocata vincente contro tutto e tutti. I risultati sono chiari, si vince e si vince anche bene, ultimamente, per la felicità di tutti. Protagonista stavolta è il cinque.

Per i “cinque”, risultati vincenti un premio di tutto rispetto, ben 64mila euro. Ancora meglio è andata all’unico vincitore grazie a un cinque stella, ben 1,6 milioni di euro. Con il quattro stella, invece la vincita per i fortunati è stata di 42mila euro. Il prossimo jackpot, quello a disposizione per la prossima estrazione del 23 febbraio sarà di ben 55 milioni di euro. Il sogno, insomma, continua. Gli italiani ci credono. Il momento di sognare, per l’appunto è questo.

La combinazione vincente dell’ultima estrazione del Superenalotto è risultata dunque la seguente: 7-31-44-63-80-83. Numero jolly, 87. Numero Superstar: 77. Le quote complessive in merito all’ultimo concorso sono le seguenti:

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 4 € 64.034,08 punti 4 634 € 424,67 punti 3 24.836 € 31,95 punti 2 430.062 € 5,67

Di seguito, inoltre, le quote Superstar:

Categoria Numero Vincite Le Quote 6 stella (superbonus prima categoria) 0 € 0,00 5+1 stella (superbonus seconda categoria) 0 € 0,00 5 stella 1 € 1.600.852,00 4 stella 2 € 42.467,00 3 stella 150 € 3.195,00 2 stella 2.786 € 100,00 1 stella 18.935 € 10,00 0 stella 40.426 € 5,00

Si vince insomma e si vince anche abbastanza bene. La tendenza, cosi come anticipato sembra essere in qualche modo stabilita. Il Superenalotto premia i fortunati che ancora con decisione credono nella vittoria finale. A questo punto, il sogno proibito, più o meno, resta quello di indovinare ancora una volta il fatidico sei. 55 milioni di euro per ora, una somma di denaro capace di rivoluzionare ogni cosa, ribaltare qualsiasi situazione. Il sogno insomma resta immutato.

Gli italiani ci sperano e si spera altrettanto che il tutto sia gestito sempre con la massima moderazione. L’ambizione è forte, certo, ma il rischio di rovinare tutto spesso è più che mai in agguato.