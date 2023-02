Superenalotto, è successo ancora: una buona stella ti cambia la vita

By

Il momento è di quelli che si ricorderanno per sempre. Il jackpot appena estratto del Superenalotto ha cambiato, di fatto ogni cosa.

Da pochi giorni l’attenzione dell’intero paese è concentrata sugli eventi dello scorso 16 febbraio. In quella data, infatti, dopo una attesa di quasi due anni è stata finalmente estratta la sestina vincente del Superenalotto che ha distribuito in modo assolutamente originale e democratico i 371 milioni di euro del montepremi, record assoluto in Italia.

Fino alla scorsa settimana, non c’è nemmeno bisogno di confermarlo, l’attenzione tutta dei giocatori era rivolta al super jackpot da 371 milioni di euro, una somma di denaro, cosi come anticipato mai accostata finora a un concorso a premi nel nostro paese. Una cifra impossibile anche soltanto da immaginare che ha di certo alimentato i sogni e le ambizioni di milioni e milioni di italiani in un periodo lungo quasi due anni.

A questo punto, quello che è successo ha davvero dell’incredibile. Novanta giocate vincenti, probabilmente ancora più persone complessivamente coinvolte dalla specifica dinamica. Un jackpot democraticamente suddiviso. Novanta giocate da soli 5 euro. Un sistema che ha letteralmente fatto impazzire di invidia quanti, proprio in quell’occasione non avevano provveduto a puntarci su.

Di conseguenza nei giorni immediatamente successivi all’estrazione del 16 febbraio è tornata prepotente la tendenza ad affidarsi a specifici sistemi spesso sviluppati direttamente da Sisal. In questo caso, con un investimento spesso davvero contenuto si può ambire a procedere verso la vittoria sfruttando dinamiche diverse l’una dall’altra.

Niente di cui meravigliarsi se oggi gli italiani, i giocatori più o meno incalliti cercano proprio nei sistemi la soluzione ai propri problemi. Tempi duri quelli che viviamo e di certo il gioco in questo caso, con la fortuna dalla propria parte può fare davvero tanto. Rivoluzionare la vita dei diretti interessati in tutto e per tutto. Riservare un domani finalmente sereno e privo di preoccupazioni, quantomeno di natura economica.

Superenalotto, impazza il sistema: il ruolo dell’applicazione nelle giocate milionarie

Novanta “piccole vincite”, ognuna da circa 4 milioni di euro. Sisal ha dichiarato che una delle quote giocate dai fortunati del 16 febbraio è stata acquistata direttamente online direttamente dall’applicazione dell’ente. Il tutto è molto semplice per gli stessi utenti. Possibile infatti, comodamente attraverso uno smartphone acquistare singole quote che vanno da 5 a 999 euro.

Tutti in fila, insomma, per la prossima estrazione che metterà in palio da subito la bellezza di 56 milioni di euro. Gli italiani a questo punto sperano che la fortuna possa rivelarsi nuovamente loro il prima possibile per tentare l’ennesimo colpo della vita. Giocata singola o di sistema, poco importa, certo. L’importante è centrare l’obbiettivo prefissato.

Vincere a questo punto vuol dire darsi una nuova opportunità, immaginare un futuro completamente diverso dal presente, fare in modo che tutti i drammi, le preoccupazioni, le tensioni, non diventino altro che un triste ricordo. Vincere per continuare a sognare, più di prima, meglio di prima. Il Superenalotto ha stregato gli italiani e l’Italia, c’è poco da dire. Il tutto è talmente evidente. Sotto con la prossima estrazione insomma e che vinca il migliore, o il più fortunato, certo.