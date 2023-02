Eurojackpot, il sogno continua: un’altra pioggia di milioni

Si vince ancora al gioco, la scia di fortuna è ancora li pronta a travolgere chiunque. I cittadini giocano e vincono.

Vincere è ormai l’impresa per la quale, di questi tempi, tutti vorrebbero essere ricordati. La situazione generale, nel nostro paese e non solo, impone in qualche modo delle scelte particolari. Molti cittadini, spinti forse anche dalla necessità di guardare altrove, di cercare altro, senza nemmeno sapere come, scelgono di provare a vincere. Giocando, si spera, sempre con la giusta moderazione. Tentando, quindi di diventare, in qualche modo celebri.

Vincere, il sogno più o meno certificato dei cittadini di mezzo mondo è diventato una sorta di obbligo per chi in profonda difficoltà prova a uscire dalla via della crisi calata inesorabile non solo nel nostro paese ma praticamente ovunque. Negli ultimi tempi, abbiamo potuto vedere come una vincita incredibile al Superenalotto, per esempio, ma non solo, possa cambiare il verso, in via del tutto definitiva, dell’esistenza di chiunque. Oggi la storia, chiaramente si ripete.

Le conferme in merito arrivano dall’Eurojackpot, la lotteria europea che ormai da anni rappresenta una valida occasione per i giocatori del vecchio continente per provare a sfidare la sorte. Negli anni, il concorso in questione ha preso sempre più campo in quelle che sono le abitudini dei giocatori. Il jackpot man mano messo a disposizione di chi indovina la combinazione vincente massima è sempre milionario, partendo da una base costante di 10 milioni di euro.

L’ultimo successo, relativo all’estrazione di martedi 21 febbraio ha incrociato il destino della Danimarca, da li infatti arriva il milionario di turno. La combinazione vincente, 13 20 34 38 43 Euronumeri 3 e 6, ha portato infatti a un 5+2 da ben 10 milioni di euro. Vincita, inoltre con il 5+1, due premi in Germani e uno in Norvegia per la somma di 305mila euro ciascuno. Il prossimo montepremi ripartirà dalla consueta cifra di 10 milioni di euro.

Al momento, i paesi in cui è possibile partecipare al concorso in questione sono i seguenti: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Spagna, Svezia, Norvegia, Islanda, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia. Nel nostro paese, il concorso è gestito direttamente da Sisal. Il sogno europeo, per cosi dire, insomma continua e da speranza oltre i nostri confini nazionali.

Come di consueto l’estrazione dell’Eurojackpot hanno luogo ogni martedi e venerdi sera a Helsinki alle ore 21, ore 20 italiane. Successivamente all’ultima estrazione sono stati inoltre centrati ben quattro 5+0, due in Germania, uno in Norvegia e uno in Spagna, ognuno del valore di 129.368,40 euro. L’ultimo 5+2 da ben 40 milioni è stato infine centrato lo scorso 17 febbraio in Finlandia. Una lotteria che insomma regala tantissime soddisfazioni ai suoi ormai affezionati giocatori.

358.128 i premi assegnati successivamente all’ultima estrazione per un totale di quasi 16 milioni di euro vinti. La combinazione vincente, cosi come anticipato è stata la seguente: 13-20-34-38-43 Euronumeri: 3-6. Le quote complessive in merito all’ultima estrazione sono inoltre le seguenti:

Punti 5 + 2 1 10.000.000,00 € Punti 5 + 1 3 305.860,70 € Punti 5 + 0 4 129.368,40 € Punti 4 + 2 20 4.267,80 € Punti 4 + 1 347 307,40 € Punti 3 + 2 918 127,80 € Punti 4 + 0 782 109,10 € Punti 2 + 2 12632 21,50 € Punti 3 + 1 15998 19,00 € Punti 3 + 0 32663 17,60 € Punti 1 + 2 67421 10,60 € Punti 2 + 1 227339 9,50 €

Nel corso dell’ultimo anno, parliamo quindi del 2022, numerose sono state le vincite all’Eurojackpot realizzate in Italia. Di seguito i vari successi nel nostro paese: