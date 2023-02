WhatsApp, clamorosa decisione sulle video chiamate: niente sarà come prima

L’ultima notizia, quella che da tempo gira sul web è destinata a fare molto scalpore. Gli utenti sono insomma avvisati.

Negli ultimi anni Whatsapp è senza dubbio diventata una delle applicazioni preferite dalla maggior parte dei cittadini. Forse addirittura la preferita in assoluto. Non c’è limite, oggi, per quel che riguarda quello che è possibile fare con l’app in questione. Negli anni, per l’appunto, tutto è cambiato, tutto è stato indirizzato verso una copertura totale di quelle che sono le stesse esigenze degli utenti. Raggiungere un qualsiasi proprio contatto, oggi è insomma possibile in ogni modo.

Negli ultimi anni, quindi è giusto sottolineare quanto l’app si sia evoluta in favore dei suoi utenti, mettendo a disposizione funzionalità sempre più efficienti, in grado di fornire una copertura per quel che riguarda quella specifica dinamica comunicativa. Si è passati nel giro di pochissimo tempo da una semplice app per la condivisione di sms e messaggi audio a una piattaforma che consente la condivisione di praticamente qualsiasi tipologia di “approccio”.

Negli ultimi mesi continuano ad arrivare interessanti novità da Meta, l’azienda che di fatto è alle spalle della stessa piattaforma. Le nuove opzioni rilasciate, funzionalità assolutamente uniche, come quella che consente ad esempio di inviare contenuti a se stessi per la creazione di una sorta di archivio personale, hanno colto di sorpresa gli stessi utenti. Stessa cosa per la funzionalità sondaggio che consente l’inoltro di veri e propri sondaggi per prendere, magari decisioni di gruppo.

Altro aspetto da non sottovalutare minimamente è quello legato alla possibilità di videochiamare singolarmente o in gruppo. Una opzione che nel tempo è stata curata nei minimi dettagli e oggi consente di effettuare chiamate video anche con numerosissimi utenti in contemporanea. Proprio in merito a questa specifica opzione è doveroso segnalare una specifica decisione di Meta, che andrà a riguardare, chiaramente milioni di utenti in tutto il mondo.

Meta, cosi come anticipato ha infatti deciso di rilasciare uno specifico aggiornamento che andrà a variare la classica modalità di utilizzo della funzione video chiamata. Il tutto, almeno da quello che si annuncia passerà alla storia, per cosi dire, come qualcosa di assolutamente unico nel suo genere, portando vantaggi innumerevoli agli stessi utenti. L’attesa insomma è lecita. Si prova a capire cosa succederà da qui a poche settimane.

Whatsapp, stop alle video chiamate: l’aggiornamento che cambierà ogni cosa

Quando parliamo di video chiamata parliamo probabilmente della modalità di comunicazione forse oggi più diffusa in assoluto. In questo modo soprattutto considerate le vicissitudini degli ultimi anni è stato possibile in modo più che mai “intenso”, restare in contatto con amici e cari in alcune situazioni che hanno coinvolto di fatto qualsiasi paese del mondo. Oggi alcune funzionalità potranno quindi essere migliorata in modo del tutto efficace.

Spesso, però nel caso in cui si è impegnati con una video chiamata non risulta possibile effettuare altri tipi di operazioni con il proprio smartphone. La problematica in questione dunque, dovrebbe essere presto risolta. La nuova versione di Whatsapp, la 23.3.77 dovrebbe quindi consentire a dispositivi Ios e Android di cambiare marcia rispetto alla dinamica precedentemente descritta.

L’attesa insomma sta per finire, poche settimane ancora e si potrà utilizzare comodamente il proprio smartphone anche se impegnati in una video chiamata. Per ora la funzionalità non riguarderà tutti i dispositivi, tutti i sistemi operativi, per intenderci, ma presto la copertura stessa dell’aggiornamento sarà capillare. Più nessuna problematica insomma inerente questa specifica dinamica. Whatsapp offrirà a tutti i propri utenti la massima efficienza in qualsiasi operazione.

Novità su novità, quindi. L’ultimo anno può essere considerato il più intenso in assoluto per la mole di aggiornamenti e di conseguenza novità che hanno riguardato nel quotidiano milioni di utenti in ogni parte del mondo. Whatsapp continua ad essere con ogni probabilità la piattaforma di messaggistica istantanea più amata in assoluto. Un anno incredibile che ha visto l’introduzione di nuove funzionalità e opzioni sempre più intriganti.

La possibilità concreta di coprire qualsiasi aspetto della comunicazione. Semplificare, ampliare gli orizzonti, il paradosso insomma è più che mai fragile. Whatsapp spiega le ali e lo fa nel modo migliore, aggredendo, di fatto il mercato. Facendosi scegliere per qualità. Mesi intensi i prossimi che contribuiranno a rendere la piattaforma sempre più unica nello specifico settore.