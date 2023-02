Whatsapp, sicuri che vi stanno ignorando? Forse non è così, come scoprirlo

Stiamo parlando dell’app forse più utilizzata in assoluto per quel che riguarda la messaggistica istantanea.

Al momento se dovessimo pensare a una applicazione che in qualche modo possiamo considerare assolutamente immancabile non si può che non citare Whatsapp. Oggi più che mai tutti, ma proprio tutti i cittadini sono legati a questa particolare piattaforma che consente di esprimersi nel vero senso della parola in ogni modo e attraverso numero se funzioni.

Negli anni sono numerose le opzioni aggiunte che hanno fatto di Whatsapp una piattaforma assolutamente al passo con i tempi attraverso la quale è possibile usufruire di ogni tipo di funzione ed ogni modalità di approccio. Numerose, sono poi le opzioni che consentono agli utenti in qualche modo di mascherare le proprie azioni, risultare in qualche modo invisibili.

Se pensiamo che in pochissimi anni Whatsapp è passata da semplice applicazione per sms a piattaforma dove è possibile chiamare, video chiamare, inviare audio, condividere file, posizioni, inoltrare sondaggi e quant’altro non si può non affermare di aver assistito a una innovazione costante e assolutamente funzionale alle esigenze della piattaforma stessa.

Tra le opzioni che spesso mandano in confusione gli utenti troviamo quelle che in qualche modo favoriscono la privacy degli stessi. Può capitare, per esempio, di inviare un sms a un contatto e non sapere se questi lo abbia in effetti visualizzato o meno. In realtà un trucco per scoprire il tutto ci sarebbe. Nelle ultime settimane se ne parla molto proprio sul web.

Quello che interessa molto gli stessi utenti è capire se in effetti un contatto al quale si è inviato un messaggio, non risponde perchè magari indaffarato o semplicemente perchè sta di fatto ignorando loro. Capire il tutto è molto semplice. Possiamo, per esempio verificare la consegna del messaggio e magari vedendo o stesso contatto “online”, si avrebbe la prova certa che legge i vostri messaggi ma non risponde.

Whatsapp smaschera tutti i furbetti: la novità riguarda gli audio

Cosi come anticipato, numerosi negli anni sono stati gli accorgimenti introdotti da Meta al fine di migliorare l’esperienza di milioni di utenti su Whatsapp. Per i prossimi mesi è attesa una ulteriore interessante novità che ha a che fare con gli audio che sempre più spesso tutti utilizziamo per interfacciarsi ai nostri contatti. L’opzione porterà un grandissimo vantaggio.

La novità dovrebbe consistere nella possibilità di trascrizione dei messaggi audio ricevuti. Spesso, non si riesce ad ascoltare per intero proprio questo tipo di file e quindi la soluzione migliore potrebbe essere quella di trasformarli in testo. In questo modo, una volta in condizione di recepire lo stesso messaggio tutto sarà di fatto diventato molto più agevole.

Whatsapp, insomma continua più che mai a stupire i suoi utenti con opzioni che rendono sempre più gradevole l’esperienza degli utenti. L’app insomma continua a fare breccia nei cuori di milioni di cittadini in ogni parte del mondo. Le continue innovazioni, per l’appunto e la capacità di avere tutto sempre più sotto controllo rendono la piattaforma in questione sicuramente tra le più amate in assoluto dagli utenti di mezzo mondo.