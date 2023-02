Rocco Siffredi, quanto guadagna l’attore, ex naufrago de L’Isola dei famosi: le cifre che non ti aspetti

Noto attore italiano, ex naufrago de L’Isola dei Famosi, quanto guadagna Rocco Siffredi? Svelate le cifre che non ti aspetti.

Attore hard italiano più famoso al mondo, sono in molti a voler sapere qualcosa in più su Rocco Siffredi. In particolare sono in tanti a chiedersi, ad esempio, a quanto ammontino i suoi guadagni. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Rocco Siffredi è un noto attore italiano che nel corso degli anni è riuscito a farsi conoscere dal grande pubblico. Soffermandosi sul piccolo schermo, ad esempio, nel 2015 ha preso parte al reality show L’Isola dei famosi, dove si è piazzato al quinto posto.

Data la sua notorietà, pertanto, non crea stupore il fatto che molti siano curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammontino i suoi compensi e il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Rocco Siffredi, quanto guadagna l’attore, ex naufrago de L’Isola dei famosi: le informazioni disponibili

Come spesso accade quando si tratta di personaggi noti, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i compensi e il patrimonio di Rocco Siffredi. A tal proposito lo stesso attore, nel corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Belve aveva dichiarato:

“Ho guadagnato tantissimo se faccio il paragone con gli altri attori del mio settore. Ma come attore internazionale, se mi paragono agli attori di fama mondiale, ho guadagnato quanto una comparsa di Hollywood”.

Come già detto, inoltre, Siffredi ha partecipato all’edizione 2015 de L’Isola dei famosi. A tal proposito, pertanto, interesserà sapere che i cachet dei naufraghi risultano differenti a seconda della popolarità del vip. Più un naufrago è famoso, infatti, maggiore è il compenso.

Stando ad alcune indiscrezioni che circolano sempre in rete, comunque, sembra che i naufraghi del reality in questione portino a casa un compenso che oscilla dai 5 mila euro fino ad arrivare a 7 mila euro a settimana. È possibile pertanto ipotizzare che anche Siffredi abbia guadagnato dei compensi simili.

Come già detto, comunque, si tratta solo di indiscrezioni e stime. Non sono disponibili, infatti, informazioni certe in merito ai compensi di Rocco Siffredi, così come non sono mai giunte conferme da parte del diretto interessato.