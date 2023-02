Quanto costa una seduta dallo psicologo: non ci crederete ma… anche niente!

Scopriamo quanto costa e quanto dura una seduta da uno psicologo soffermandoci un momento sulla possibilità di non spendere nulla.

Nei momenti difficili della propria vita ricorrere ad uno psicologo o psicoterapeuta può rivelarsi l’unica strada per recuperare fiducia in sé e negli altri.

Negli anni la figura dello psicologo ha assunto un ruolo sempre più importante soprattutto oltreoceano. In Italia meno persone decidono di affidare i propri segreti, pensieri, emozioni ad un medico professionista ma – anche a causa della pandemia – l’interesse verso questa figura sta aumentando. Non c’è nulla di male ad ammettere di aver bisogno di aiuto, anzi questa ammissione è il primo passo verso un ritorno alla “normalità”. Si può avvertire l’esigenza di parlare con uno psicologo in seguito alla morte di una persona cara, al verificarsi di continue disavventure che hanno fatto perdere fiducia nella vita o di un turbinio di sensazioni negative e pessimistiche. Lo psicologo può aiutare a ridefinire obiettivi, a ritrovare fiducia in sé, a capire come muoversi in questo mondo senza relegarsi in un angolo a soffrire.

La decisione di prendere un appuntamento con questo professionista, poi, in alcuni casi è legata al costo della terapia. Oneroso sicuramente ma non se si segue una strada diversa.

Qual è il costo e la durata di una seduta dallo psicologo

Una seduta dallo psicologo dura tra i 40 e i 60 minuti ma il tempo può diventare maggiore qualora si affronti una terapia di coppia oppure a livello familiare. Quando l’incontro prevede la presenza di più persone, dunque, la durata media è di novanta minuti. Per quanto riguarda il costo medio si attesta intorno ai 60 euro a seduta con oscillazioni tra i 50 e i 70 euro fino ad arrivare a 120 euro rivolgendosi a rinomati professionisti.

I prezzi dipendono dalla città di residenza e dall’esperienza del medico. Uno psicologo a Milano ha un costo superiore rispetto al professionista di un paesino della Calabria. Considerando, inoltre, che per un percorso completo occorrono almeno dodici sedute, la spesa finale sarà compresa tra i 600 e i 6 mila euro. Una somma onerosa che non tutti possono permettersi, nemmeno dilazionata nel tempo.

Andare da un professionista a costo zero

Le soluzioni per evitare di spendere grandi cifre e lasciarsi aiutare in un recupero psicologico ci sono. In primis il Bonus Psicologo, attivo anche nel 2023. Può essere richiesto dai cittadini italiani senza alcun requisito di età a condizione che abbiano un ISEE inferiore a 50 mila euro e siano residenti nella nostra penisola. Il Bonus ha un valore di 600 euro attuo a coprire dodici sedute da 50 euro. Potrà essere utilizzato solamente scegliendo un professionista che ha comunicato l’adesione al progetto e che sia iscritto all’Albo.

Non dimentichiamo, poi, che non occorre necessariamente rivolgersi ad un privato e spendere, così, tanti soldi. Si potranno seguire le sedute rivolgendosi all’assistenza del Servizio Sanitario per ridurre importi o azzerarli. Purtroppo le persone sembrano avere ancora reticenza ad affidarsi ad un consultorio, ad un Centro di Salute Mentale o al Dipartimento di salute mentale. Eppure i servizi offerti sono di qualità e gratuiti. Perfetti per chi non può spendere soldi da un professionista privato.