WhatsApp tributo Pandora, attenzione a cliccare sul link: l’azienda chiarisce tutto

Non c’è pace alcuna per i cittadini italiani. Nelle ultime ora sta girando in modo assolutamente capillare un nuova ambigua dinamica.

Un tributo per la Festa della donna, questo il pretesto utilizzato stavolta per far veicolare un sms molto particolare che nelle ultime ore sta letteralmente facendo impazzire gli utenti. In molti hanno subito fiutato l’affare. La stessa azienda apparentemente protagonista della campagna è stata letteralmente tempestata dalle segnalazioni. La verità, alla fine, è un’altra.

Niente da fare, quella serenità e tranquillità che gli italiani potrebbero desiderare semplicemente navigando per il web o magari utilizzando le proprie app preferite è dura da conquistare e di conseguenza chiaramente i rischi aumentano giorno dopo giorno. Non c’è pace, nel vero senso della parola per quanti immaginano di aver fatto l’affare della vita, cosi all’improvviso.

Il nuovo “invitante” sms che sta circolando su Whatsapp parla di un fantomatico tributo Pandora per la Festa della donna, 5mila esemplari del noto marchio, prodotti negli anni saliti alla ribalta e ormai diventati il regalo simbolo per milioni di donne in ogni parte del monto, a disposizione partecipando al solito fantomatico tributo.

Lo schema è sempre il solito. L’annuncio del tributo in questione, la presentazione di quella che possiamo chiamare proposta, il dato, soltanto pochi esemplari disponibili e il link immancabile che serve, chiaramente ai truffatori in questione per provare a ottenere tutte le informazioni necessarie degli stessi cittadini per provare a frodarli pesantemente.

Per fortuna, le troppe richieste di informazioni pervenute alla stessa azienda hanno spinto il marchio a prendere una posizione ufficiale in merito alla specifica dinamica. Il messaggio è servito quantomeno a far comprendere ai cittadini che non ci si trovava di fronte a una grande possibilità, a un vantaggio da acquisire, ma bensì alla solita truffa organizzata da malintenzionati senza scrupolo alcuno.

Tributo Pandora, attenzione a cliccare sul link: la risposta dell’azienda sui social

Non c’è pace insomma, cosi come ribadito per i cittadini italiani che sempre più spesso si vedono recapitare messaggi dai toni incoraggianti che però nascondono nient’altro che la solita truffa. La vicenda riguardante i noti bracciali Pandora ha fatto il giro del paese in pochissime ore, tanto da costringere l’azienda a diramare un comunicato ufficiale.

Il messaggio in questione è apparso sulla pagina ufficiale dell’azienda Pandora: “Ti informiamo che questa è l’unica pagina Facebook ufficiale di Pandora Italia (https://www.facebook.com/Pandora.Italia/) e che l’unico punto di rivendita on-line ufficiale di Pandora Italia è il nostro eStore (https://it.pandora.net/it). Ti invitiamo quindi a diffidare da tutti i rivenditori on-line non ufficiali di gioielli Pandora. Copie e falsi dei nostri prodotti rappresentano un problema grave ed attuale per Pandora Italia. In merito a questa vicenda abbiamo anche pubblicato sulla nostra pagina Facebook una comunicazione ufficiale”.

Niente di vero, insomma, soltanto un grandissimo rischio corso da milioni di italiani che hanno pensato di ritrovarsi realmente di fronte a una occasione imperdibile. Il tutto si è risolto in pochissimo tempo. Arrivata, infatti, la smentita ufficiale da parte dell’azienda in questione e la richiesta agli utenti di essere sempre molto cauti prima di giungere a conclusioni affrettate. Il rischio ormai è sempre dietro l’angolo. Il web, di questi tempi risulta essere un vero e proprio campo minato.