Superenalotto e Oroscopo, sono questi i segni zodiacali più sfortunati: cosa dicono le stelle

Occhio alle stelle! Sono questi, secondo l’Oroscopo, i segni zodiacali più sfortunati. Ecco di quali si tratta.

Brutte notizie per le persone nate sotto questi segni zodiacali che, secondo l’Oroscopo, sono destinati a non vincere mai. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Ormai da due mesi abbiamo salutato il 2022 per dare il benvenuto al 2023. Un nuovo anno che, si spera, porti con sé delle notizie positive, soprattutto considerando che giungiamo da un periodo particolarmente complesso. A partire dal Covid fino ad arrivare all’aumento generale dei prezzi, sono tanti i fattori che hanno un impatto negativo sulle nostre esistenze in generale e tasche in particolare.

Sempre più persone, purtroppo, riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire ad arrivare alla fine del mese. Da qui la speranza di molti di riuscire a portare a casa una cifra da urlo, magari grazie ad una bella vincita al Superenalotto. Peccato che, secondo l’Oroscopo, vi sono dei segni zodiacali destinati a non vincere mai. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Superenalotto e Oroscopo, sono questi i segni zodiacali più sfortunati: ecco di quali si tratta

Come già detto giungono brutte notizie per le persone nate sotto questi segni zodiacali che, secondo l’Oroscopo, sono destinati a non vincere mai. Ma di quali si tratta? Ebbene, entrando nei dettagli si tratta dei seguenti:

Vergine . Le persone nate sotto il segno zodiacale della Vergine non si lasciano mai andare. Nemmeno quando si tratta di un momento di gioco. Una situazione che risulta ancora più dolente, soprattutto considerando che la dea bendata non è dalla loro parte.

. Le persone nate sotto il segno zodiacale della Vergine non si lasciano mai andare. Nemmeno quando si tratta di un momento di gioco. Una situazione che risulta ancora più dolente, soprattutto considerando che la dea bendata non è dalla loro parte. Cancro . Segno zodiacale ricco di potenzialità in diversi ambiti, il Cancro non ha dalla sua parte la dea bendata. Per questo motivo le possibilità di vincita risultano essere particolarmente basse.

. Segno zodiacale ricco di potenzialità in diversi ambiti, il Cancro non ha dalla sua parte la dea bendata. Per questo motivo le possibilità di vincita risultano essere particolarmente basse. Gemelli . Estroversi di natura, le persone nate sotto il segno zodiacale dei Gemelli non sono vincenti per natura.

. Estroversi di natura, le persone nate sotto il segno zodiacale dei Gemelli non sono vincenti per natura. Scorpione. Competitivi per natura, questo porta le persone nate sotto il segno zodiacale dello Scorpione a non raggiungere i propri obiettivi.

Vergine, Cancro, Gemelli e Scorpione, quindi, sono i segni zodiacali più sfortunati dello Zodiaco. Ovviamente, è bene sottolineare, l’Oroscopo non è una scienza esatta e per questo motivo non bisogna dare per scontato che, se appartenenti ai segni poc’anzi citati, non si verrà mai baciati dalla dea bendata.