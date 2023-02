Quanto guadagna Wanda Nara? La cifra è incredibile

Procuratrice sportiva, modella, showgirl e influencer, quanto guadagna Wanda Nara? Svelate le cifre che non ti aspetti.

Ex moglie di Maxi Lopez, attualmente sposata con Mauro Icardi, sono in molti a voler sapere qualcosa in più su Wanda Nara. In particolare sono in molti a chiedersi a quanto ammontino ad esempio i suoi guadagni. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Agente di calcio argentina, influencer e modella, Wanda Nara è ormai sentimentalmente legata da anni a Mauro Icardi. Volti particolarmente noti e molto seguiti anche sui social, la loro storia d’amore finisce spesso al centro dell’attenzione della cronaca rosa internazionale.

Tra le coppie più chiacchierate, non crea stupore il fatto che siano in tanti a voler sapere qualcosa in più su di loro, come ad esempio a quanto ammontino i guadagni della nota showgirl. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Quanto guadagna Wanda Nara? Ecco le informazioni disponibili

Come sovente accade quando si tratta di volti particolarmente conosciuti, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i compensi e il patrimonio di Wanda Nara. Soffermandosi sul suo lavoro da influencer, comunque, interesserà sapere che in genere i nano o micro influencer, tra i cinque mila e 50 mila follower, portano casa da 50 euro a 500 euro a post.

I macro influencer, ovvero coloro che hanno da 300 mila a un milione di follower possono guadagnare da 2.500 a 5 mila euro a post. I mega influencer, invece, possono arrivare a toccare cifre che vanno dai 15 mila euro fino ad arrivare ai 60 mila euro.

Stando a quanto raccontato nel corso di una puntata del programma A la Tarde, con al timone Karina Mazzocco, però, sembra che la moglie di Mauro Icardi porti a casa uno o due milioni di pesos per le storie pubblicate su Instagram. Secondo altri fonti, invece, sembra che tali compensi non siano in pesos, bensì in dollari.

Per partecipare ad un evento, invece, sembra che porti a casa da uno a tre milioni di pesos. A questi compensi bisogna poi aggiungere le varie entrate derivanti dalle sue ospitate televisive e sponsor. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e stime. Non sono disponibili, infatti, informazioni certe in merito ai guadagni di Wanda Nara, così come non sono mai giunte conferme da parte della diretta interessata.