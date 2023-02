Italia, quanto costa svegliarsi la mattina e andare a lavoro: te lo sei mai chiesto?

Quanto pesano sulle tasche degli italiani gli spostamenti dal posto di lavoro a casa e viceversa? Svelate le cifre che non ti aspetti.

Recarsi sul posto di lavoro non è di certo gratis. Per questo motivo non stupisce che siano in molti a chiedersi quanto costi effettivamente andare a lavoro. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

“In Italia il lavoro va così male che la gente deve trovare un secondo lavoro per potersi permettere di fare il primo“, ha affermato Fabrizio Caramagna. Come ben sappiamo, purtroppo, la retribuzione si rivela essere spesso inadeguata alle nostre esigenze quotidiane. Complice la crisi economica in corso, in effetti, riuscire a pagare le varie spese risulta sempre più difficile.

A peggiorare la situazione il fatto che vi sono alcuni costi che non possono essere assolutamente rinviati. Tra questi si annoverano, ad esempio, i costi per raggiungere il posto di lavoro. Ma quanto spendono gli italiani per fare questo tragitto? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Italia, quanto costa andare a lavoro: tutto quello che c’è da sapere

Come è giusto che sia, per ogni ora trascorsa a lavorare viene riconosciuto un corrispettivo di carattere economico, volto a compensare quanto svolto e il tempo perso. Le cose, però, non vanno sempre come desiderato e in alcuni casi si finisce per dover fare i conti con delle situazioni che possono essere considerate come una forma di schiavitù legalizzata. Ovvero compensi miseri a fronte di tantissime ore di lavoro.

Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere quanto spendono gli italiani per fare il tragitto casa – lavoro. Ebbene, come è facile immaginare non è possibile stabilire un valore a priori. Questo perché il costo finale dipende da diversi fattori, come ad esempio la distanza dal posto di lavoro alla propria abitazione e il mezzo di trasporto scelto.

Sempre in tale ambito, comunque, non passano inosservati i risultati di un’indagine svolta qualche anno fa da Regus. Ebbene, grazie a questi dati è emerso che circa il 40% degli italiani ci impiega più di un ora al giorno per andare a lavoro. Oltre alla questione temporale, però, bisogna fare anche i conti in tasca.

In particolare è emerso che mediamente i lavoratori spendono dal 5% fino a superare quota 10% all’anno del proprio stipendio per andare a lavoro. Dei dati che non passano di certo inosservati e che mostrano come anche le spese di trasporto incidano pesantemente sul bilancio di ogni famiglia.