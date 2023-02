Esselunga, occhio alle offerte: sconti dal 30% al 50%, le occasioni da non perdere

Occhio alle offerte in casa Esselunga, che offre diversi prodotti con sconti che vanno dal 30% al 50%. Ecco di quali si tratta.

Ottime notizie per chi desidera risparmiare un bel po’ di denaro quando fa la spesa. Esselunga, infatti, propone delle offerte davvero incredibili, con sconti fino al 50%. Entriamo quindi nei dettagli per vedere di quali si tratta e tutto quello che c’è da sapere in merito.

Il periodo storico in cui ci ritroviamo a vivere non è di certo dei migliori. Questo perché è segnato da tutta una serie di eventi che hanno un impatto negativo sulle nostre esistenze in generale e in particolare sulle nostre tasche. Sempre più famiglie, anche a causa del preoccupante aumento generale dei prezzi, riscontrano serie difficoltà nel riuscire ad arrivare alla fine mese.

Da qui nasce la volontà, ma soprattutto necessità, di volgere un occhio di riguardo al mondo del risparmio. Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che giungono ottime notizie da Esselunga. Quest’ultima, infatti, propone delle offerte davvero incredibili, con sconti fino al 50%. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Esselunga, occhio alle offerte, sconti dal 30% al 50%: ecco di quali si tratta

Come già detto, giungono interessanti novità da parte di Esselunga che propone diversi prodotti a prezzi da urlo. Entrando nei dettagli, così come riportato da Informazione Oggi, dal 16 febbraio fino al prossimo 1 marzo 2023 è possibile sfruttare delle numerose promozioni messe in campo da Esselunga con il nuovo volantino.

Tra queste si annoverano il prosciutto Cotto AQ Parmacotto, con due confezioni da 100 grammi, a 3,49 euro, oppure la passata rustica Cirio bottiglia in vetro da 690 grammi a 1,24 euro. Ma non solo, anche l’olio extravergine Bertolli, da un litro, venduto a 5,49 euro e la pizza margherita Regina Cameo surgelata, venduta in confezioni da 2×300 grammi, disponibile a 2,99 euro.

In offerta anche tanti prodotti per la casa e il benessere della persona. Tra questi, ad esempio, si annoverano il bagnoschiuma Borotalco o Neutro Roberts, venduti in formato da 600 ml, per un prezzo pari a 2,39 euro. Ma non solo, anche la carta igienica Scottonelle, in formato Scorta da 18 rotoli, disponibile a 6,99 euro.

Diversi, quindi, sono i prodotti che è possibile acquistare a prezzi da urlo. Non resta pertanto che consultare il volantino di Esselunga per sapere quali sono le altre offerte proposte e acquistare tutto quello di proprio interesse a prezzi scontati.