Auto, il momento giusto per cambiarla: ti danno fino a 3.000 euro, cosa aspetti?

Buone notizie in arrivo per molti automobilisti che potranno beneficiare di un bonus auto fino a tre mila euro. Ecco di chi si tratta.

L’auto è senz’ombra di dubbio uno dei mezzi di trasporto più apprezzati e utilizzati. Proprio considerando la sua utilità, pertanto, interesserà sapere che molti automobilisti potranno ottenere fino a tre mila euro di bonus, senza rottamazione. Ma in quali casi? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dal Covid fino ad arrivare all’inflazione, sono molti purtroppo i fattori che hanno un impatto negativo sulle nostre esistenze sia per quanto riguarda le relazioni sociali che quelle economiche. Sempre più persone riscontrano serie difficoltà nel riuscire ad arrivare alla fine del mese e per questo motivo decidono di prestare attenzione al mondo del risparmio.

A tal proposito, ad esempio, abbiamo già visto come per contrastare il caro carburante può rivelarsi utile sapere quali siano i distributori in grado di proporre prezzi più bassi di altri. Sempre soffermandosi sul mondo dei motori, inoltre, interesserà sapere che molti automobilisti potranno ottenere fino a tre mila euro di bonus, senza rottamazione. Ma come fare? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Auto, c’è chi ha diritto a un bonus fino a tre mila euro: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto, giungono ottime notizie per molti automobilisti che potranno beneficiare di un bonus auto fino a tre mila euro. Ma chi ne ha diritto e in quali casi? Ebbene, bisogna sapere che si tratta di un incentivo messo a disposizione dal governo al fine di favorire l’acquisto di mezzi di trasporto a basse emissioni.

Il cambiamento climatico, d’altronde, continua inevitabilmente a destare preoccupazione. Per questo motivo è necessario mettersi al lavoro al fine di cercare di arginare tale problema. Diverse le misure messe in campo in tal senso, come appunto degli incentivi per acquistare dei mezzi di trasporto green.

Tra questi si annovera proprio il bonus auto che permette di ottenere fino a tre mila euro senza rottamazione. Tale soglia aumenta fino a cinque mila euro in caso di rottamazione. Il tutto a patto che il soggetto interessato acquisti un’auto elettrica, ovvero con emissioni comprese tra gli 0 e i 20 g/km di CO2.