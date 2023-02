Conduttrice di Prima Festival a Sanremo 2023, ecco quanto dichiarato da Andrea Delogu in merito al divorzio con l’ormai ex marito Francesco Montanari.

Tra le conduttrici e attrici italiane più conosciute e apprezzate, sono in molti a voler sapere qualcosa in più su Andrea Delogu. In particolare sono in tanti a chiedersi, ad esempio, il motivo per cui sia finito il matrimonio con Francesco Montanari e chi sia l’attuale fidanzato della Delogu. Ecco quali sono le informazioni disponibili.

Ormai giunto al termine, anche quest’anno Sanremo è riuscito ad attirare l’attenzione di una grande fetta di pubblico. In molti, in effetti, non hanno perso l’occasione di assistere a uno dei programmi più amati di sempre. A partire dal conduttore fino ad arrivare ai cantanti in gara, d’altronde, sono stati molti i volti noti e amati del mondo dello spettacolo e della musica che hanno dato vita a uno spettacolo unico nel suo genere.

Non crea stupore pertanto il fatto che siano in molti a voler sapere qualcosa in più sui vari protagonisti della nota kermesse canora. Tra questi anche la conduttrice di Prima Festival a Sanremo 2023, ovvero Andrea Delogu. Attrice italiana molto apprezzata, ad esempio sono in molti a chiedersi il motivo per cui sia finito il matrimonio con Francesco Montanari e chi sia l’attuale fidanzato della Delogu. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Andrea Delogu, la verità sul divorzio con Francesco Montanari: le dichiarazioni della conduttrice

Convolata a nozze nel 2016 con l’attore Francesco Montanari, la coppia si è separata nel gennaio 2021. A tal proposito la stessa Andrea Delogu, nel corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa al settimanale F, ha dichiarato: “Noi ci siamo lasciati perché era finito l’amore. Il nostro è stato un colpo di fulmine: diversi come il giorno e la notte, ci ha uniti il desiderio di appartenenza”.

Per poi aggiungere: “Ma lavorando siamo cresciuti in modo diverso. So che uno come lui non lo troverò più, ma non era la mia persona. E lui deve trovare una donna che se lo meriti, un po’ più tradizionale, forse. Io soffrivo che ci fosse una regola nel formare una famiglia. Va bene il pranzo dai parenti, il viaggio con gli amici di sempre, ma poi voglio anche un’avventura. Va bene la voglia di fare un figlio, ma se non viene pazienza, la mia famiglia sei tu”.

Andrea Delogu dopo Francesco Montanari ama Luigi Bruno

Finito il matrimonio con Francesco Montanari, Andrea Delogu ha ritrovato la felicità al fianco di Luigi Bruno. Un modello di 23 anni, a cui la stessa attrice nel corso del mese di ottobre 2022 ha voluto dedicare un post su Instagram che non è passato inosservato. A tal proposito, infatti, aveva scritto:

“Voglio solo dire grazie a questo ragazzo qui, Luigi Bruno, che da più di un anno è rimasto fermo e saldo in un turbinio di casini, disastri, difficoltà e prove di resistenza. L’uomo più coraggioso e paziente che abbia mai deciso di restare. O di far restare”.