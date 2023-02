Marco Mengoni, quanto guadagna il vincitore di Sanremo 2023: sorprendente

Tra i cantanti più amati e seguiti del mondo della musica italiana, quanto guadagna Marco Mengoni? Svelate le cifre che non ti aspetti.

Vincitore della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo, sono in molti a voler sapere qualcosa in più su Marco Mengoni. In particolare sono in molti a chiedersi a quanto ammontino i suoi compensi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Marco Mengoni è senz’ombra di dubbio uno dei cantanti più famosi e apprezzati del mondo della musica italiana. Diventato noto al grande pubblico grazie alla vittoria di X Factor nel 2009, è riuscito a costruirsi nel corso degli anni una carriera all’insegna del successo.

Ne è una chiara dimostrazione la recente vittoria della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Due vite. Non stupisce, pertanto, che siano in molti a essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Marco Mengoni: chi è, altezza, carriera

Nome: Marco Mengoni

Altezza: 183 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 25 dicembre 1988

Luogo di nascita: Ronciglione, in provincia di Viterbo

Nato a Ronciglione, in provincia di Viterbo, Marco Mengoni è alto 183 cm ed è del segno zodiacale del Capricorno. Appassionato di musica fin dalla più tenera età, a 14 anni, mentre frequenta l’istituto per il design, si iscrive a una scuola di canto. La sua insegnante decide di inserirlo in un quintetto vocale con cui si esibisce nei locali.

All’età di 16 anni intraprende la sua carriera da solista, per poi trasferirsi, a 19 anni, a Roma dove si iscrive presso l’Università di Lingue e inizia a lavorare in alcuni studi di registrazione in veste di fonico e programmatore. Nel 2009 diventa noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione, con tanto di vittoria, alla terza edizione di X Factor.

Firma un contratto discografico con la Sony Music e il 4 dicembre dello stesso anno viene pubblicato il suo primo EP Dove si vola, grazie a cui ottiene il primo disco di platino per via delle oltre 80 mila copie vendute. Nel 2010 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Credimi ancora, dove si piazza al terzo posto.

Il 27 maggio 2011 all’Arena di Verona ottiene tre Wind Music Awards platino per le pubblicazioni: Re matto live, Credimi ancora e In un giorno qualunque. Nel settembre del 2011 viene pubblicato il brano Solo (Vuelta al ruedo), singolo di lancio del primo album in studio Solo 2.0, pubblicato il 27 settembre. Nel 2013 partecipa nuovamente al Festival di Sanremo, questa volta vincendo, con il brano L’essenziale.

Grazie a questa vittoria rappresenta il nostro Paese all’Eurovision Song Contest, dove si piazza in settima posizione. Il 14 marzo 2014 è stato pubblicato il quinto e ultimo singolo estratto da Pronto a correre, ovvero La valle dei re. Il 21 novembre dello stesso anno esce il singolo Guerriero, che ha anticipato la pubblicazione del terzo album in studio, ovvero Parole in circolo, pubblicato a gennaio del 2015.

Un vero e proprio successo, con l’album certificato disco d’oro già nella prima settimana di vendite e disco di platino la settimana successiva. Ad ottobre del 2018 Marco Mengoni ha pubblicato i singoli Voglio e Buona vita, che hanno anticipato il quinto album in studio Atlantico, pubblicato il 30 novembre dello stesso anno. Il 5 aprile 2019, invece, è uscito il singolo Muhammad Ali.

Nel 2021 l’artista si aggiudica l’edizione di RTL 102.5 Power Hits Estate 2021 con il brano Ma Stasera. Il 3 dicembre 2021 il cantante ha reso disponibile il sesto album in studio Materia, mentre nel 2023 è tornato sul palco dell’Ariston con il brano Due Vite riuscendo ad aggiudicarsi la vittoria della settantatreesima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Marco Mengoni: vita privata, fidanzata, figli

Particolarmente riservato, della vita privata di Marco Mengoni si sa davvero ben poco. Non è dato sapere, infatti, se sia fidanzato oppure no. A proposito della vita privata lo stesso cantante, nel corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Il Corriere della Sera aveva affermato:

“Mi sono aiutato, analizzato, fatto analizzare, fatto gavetta più o meno lunga, ai like e dislike sono vaccinato. Per questo la mia vita privata sui social non mi va di mettercela. Se è privata non mi va di mettere in mezzo persone che non c’entrano con la mia fama. Io faccio questo mestiere e io devo essere fucilato in piazza, ma non voglio che i miei cari siano massacrati. Ci tengo a proteggere le piante, figurarci le persone che mi stanno accanto!”.

A Vanity Fair, in un’intervista del 2013, inoltre, aveva confessato: “Vorrei tanto un bambino, ho un fortissimo istinto paterno. […] Se avessi un bambino lo porterei in giro, gli insegnerei delle cose, gli farei vedere quanto fa schifo e quanto è bello questo mondo. Un figlio solo? No, tre. Prima uno, poi due gemelli“.

Marco Mengoni: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di artisti famosi del mondo della musica, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i compensi di Marco Mengoni. Data la sua carriera, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non indifferenti.

A tal proposito interesserà sapere che grazie alla vittoria di X Factor, nel 2009, si è assicurato un contratto con la casa discografica Sony Music del valore pari a 300 mila euro. Ma non solo, come riportato da Money, sembra che nel 2021 l’artista abbia fatturato 893 mila euro con un utile di 101 mila euro grazie alla sua società “No comment”.

Come ben noto, inoltre, nel corso della sua carriera si è aggiudicato diverse certificazioni d’oro e platino. A tal proposito, sempre come si evince da Money, in genere, per ogni cd in copia fisica venduto un cantante riceve tra 1.17 e 1.60 euro. Per ogni canzone scaricata, invece, l’artista dovrebbe percepire tra gli 11 e i 16 centesimi.

Come già detto, comunque, si tratta solo di stime e ipotesi. Non sono disponibili, infatti, informazioni certe in merito ai compensi di Marco Mengoni, così come non sono mai giunte conferme in merito da parte del diretto interessato.

Marco Mengoni: quanto ha guadagnato grazie al Festival di Sanremo

Fresco vincitore del Festival di Sanremo, ricordiamo che, stando alle informazioni disponibili in rete, sembra che per i cantanti in gara si vedono riconoscere un indennizzo a titolo di rimborso spese pari a circa 48 mila euro. Il vincitore, invece, si porta a casa zero euro.

Stesso discorso vale anche per chi vince l’Eurovision Song Contest, che non prevede alcun montepremi in denaro. L’unico premio per chi vince queste kermesse canore, quindi, è in entrambi i casi un trofeo. Riuscire a conquistare il primo posto a Sanremo e all’Eurovision Song Contest, d’altronde, porta con sé numerosi vantaggi, come ad esempio popolarità a livello europeo che aiuta ad aumentare le vendite di singoli e album.

