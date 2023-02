Soldi, quanto potresti risparmiare se non avessi un’auto: sorprendente

Occhio al portafoglio: quanto si risparmia vivendo senza possedere un’auto? Svelate le cifre che non ti aspetti.

Tra i mezzi di trasporto più utilizzati, l’auto porta con sé anche un bel po’ di costi. Ma quanto si potrebbe risparmiare vivendo senza avere un veicolo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

La crisi economica in corso continua, purtroppo, ad avere delle ripercussioni negative sulle nostre vite sia per quanto concerne le relazioni sociali che quelle economiche. Sempre più persone riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire ad arrivare alla fine del mese e per questo motivo decidono di volgere un occhio di riguardo al mondo del risparmio.

A tal proposito abbiamo già avuto modo di vedere come per contrastare il caro carburante possa rivelarsi utile sapere quali siano i distributori in grado di proporre prezzi più bassi di altri. Sempre soffermandosi sul mondo dei mezzi di trasporto, inoltre, sono in molti a chiedersi quanto potrebbero risparmiare vivendo senza possedere un’auto. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Soldi, quanto si risparmia senza auto: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto, sono in molti a chiedersi quanto potrebbero risparmiare nel caso in cui dovessero vivere senza possedere un’auto. Quest’ultima, d’altronde, porta a dover sostenere tutta una serie di costi, come ad esempio quelli per il carburante, l’assicurazione, il bollo auto e la revisione.

Ebbene, stando ai dati forniti dal sito comparativo Sos Tariffe, in un anno per un’auto i costi da sostenere sono pari a circa 1.614 euro. Considerando che, come sottolineato dall’Aci, la vita media di un’auto si attesta tra i sette e gli otto anni, ecco che mediamente chi non possiede tale mezzo di trasporto potrebbe risparmiare, tenendo conto di questo arco temporale, circa 11.298 euro.

Ovviamente, è bene sottolineare, non si tratta di una cifra standard. Tali valori, infatti, possono risultare alquanto differenti, ad esempio, da una regione a un’altra. Basti pensare che secondo le ultime stime, la Regione dove si spende di più per l’auto è la Campania, a quota 2.112 euro all’anno. La Liguria, invece, è quella dove si spende di meno, a quota 1.498 euro all’anno.