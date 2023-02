Anziani, arriva l’assegno universale: la migliore delle notizie

By

Buone notizie in arrivo per molti anziani che a breve potranno beneficiare del cosiddetto assegno universale. Ecco cosa c’è da aspettarsi.

Importanti novità in arrivo dal governo Meloni che intende mettere a disposizione degli anziani una sorta di assegno universale attraverso il quale garantire loro un valido aiuto. Ma in cosa consiste e soprattutto cosa c’è da aspettarsi? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Alimentazione, vestiti, bollette delle utenze domestiche, regali ai nipoti e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero tante le circostanze in cui ci viene chiesto di sborsare dei soldi. Una chiara dimostrazione di come a rivestire un ruolo importante siano il lavoro prima e la pensione poi, in quanto ci consentono di avere i soldi necessari a poter pagare i vari beni e servizi di nostro interesse.

Non sempre però le cose vanno come sperato. Basti pensare ai tanti anziani che si ritrovano a vivere con pensioni al di sotto di mille euro al mese, riscontrando pertanto delle serie difficoltà economica. Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che giungono finalmente buone notizie.

Il governo Meloni, infatti, intende mettere a disposizione degli anziani una sorta di assegno universale attraverso cui garantire loro un valido aiuto. Ma in cosa consiste e soprattutto cosa c’è da aspettarsi? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Anziani, arriva l’assegno universale: ecco tutto quello che c’è da sapere

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge delega che prevede una riforma delle politiche relative all’assistenza alle persone anziane. Entrando nei dettagli, tra le principali novità si annovera proprio il cosiddetto assegno universale.

Quest’ultimo verrà erogato in seguito allo stanziamento del “Fondo per la prestazione universale per gli anziani non autosufficienti” che farà parte del ministero del Lavoro. Tale Fondo verrà finanziato grazie ai risparmi della spesa sanitaria conseguenti il rafforzamento domiciliare, oltre ad apposite risorse previste dalla legge di Bilancio.

Si tratterà, in pratica, di un contributo a sostegno degli anziani non autosufficienti, il cui importo verrà adeguato ai specifici bisogni assistenziali dei beneficiari. Tale assegno ingloberà l’indennità di accompagnamento e altri tipi di sostegno.

Volto a tutelare la dignità e garantire cura e assistenza delle persone anziane, i decreti attuativi dovranno essere adottati entro il 1° marzo 2024. Non resta quindi che attendere e vedere a partire da quando e come sarà erogato il tanto atteso assegno universale per gli anziani.