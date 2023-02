Superenalotto, il sogno diventa realtà: la vincita rende felici 14 famiglie

By

Il sogno diventa realtà per molti giocatori che grazie a una vincita di gruppo al Superenalotto hanno potuto portare a casa un bel po’ di soldi.

Tra scadenze da rispettare a lavoro, passando per il pagamento delle bollette di luce e gas, fino ad arrivare alle varie spese quotidiane, sono molte le volte in cui ci ritroviamo a dover mettere mano al portafoglio. A peggiorare la situazione, poi, ci si mette l’aumento generale dei prezzi che finisce per ridurre ulteriormente il nostro potere di acquisto.

Proprio in tale contesto, pertanto, non crea stupore il fatto che prima o poi possa capitare a tutti quanti di sognare di vivere un vita diversa, magari grazie ad una bella vincita al Superenalotto. Lo sanno bene alcuni giocatori che hanno portato a casa un bel po’ di denaro grazie ad una vincita di gruppo al Superenalotto. Ma a quanto ammonta e dove ha avuto luogo tale vincita? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Superenalotto, la vincita di gruppo che ha fatto esultare diverse famiglie: ecco dove

Un 2023 particolarmente fortunato per diversi giocatori che sono riusciti a vincere un bel po’ di soldi grazie al Superenalotto. Ne è una chiara dimostrazione la ricca vincita che ha avuto luogo a Battipaglia, comune della provincia di Salerno in Campania.

La dea bendata, infatti, ha deciso di baciare ben quattordici fortunati giocatori che hanno deciso di puntare su un sistema giocato presso il Tabacchi Troisi Osvaldo in via Belvedere, appunto a Battipaglia. Ebbene, grazie all’estrazione di giovedì 9 febbraio 2023 si sono aggiudicati oltre otto mila euro a testa, per un totale che supera quota 120 mila euro.

Una cifra che aiuterà di certo i fortunati giocatori ad avere una maggior tranquillità economica. Questo soprattutto considerando il difficile periodo storico in cui stiamo vivendo, segnato da un preoccupante aumento dei prezzi.