Sanremo, la classifica dei conduttori più pagati di sempre: c’è chi non ha avuto alcun compenso

Chi sono i conduttori più pagati nel corso della storia del Festival di Sanremo? Ebbene, c’è chi addirittura non ha avuto alcun compenso.

La settantatreesima edizione del Festival di Sanremo è giunta a termine ed è giunto il momento di tirare le somme. A tal proposito, ad esempio, sono in molti a chiedersi chi siano i presentatori più pagati nel corso della storia della kermesse canora. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Ormai giunto al termine, anche quest’anno il Festival di Sanremo ha attirato l’attenzione di una grande fetta di pubblico. Sono in tanti, in effetti, a non aver perso l’occasione di poter assistere a uno dei programmi più amati di sempre.

A partire dal conduttore fino ad arrivare agli ospiti, passando per i cantanti in gara, d’altronde, sono stati davvero molti i volti noti del mondo dello spettacolo e della musica che hanno contribuito a dar vita a un evento unico nel suo genere.

Non stupisce, quindi, che siano in molti a voler sapere qualcosa in più sulla nota kermesse canora. In particolare sono in tanti a chiedersi, ad esempio, chi siano i conduttori più pagati nel corso della storia del Festival della canzone italiana. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Sanremo, la classifica dei conduttori più pagati di sempre: chi sono i paperoni del Festival

Amadeus ha condotto la settantatreesima edizione del Festival di Sanremo, portando a casa, a quanto pare, circa 350 mila euro, ovvero 70 mila euro a serata. Delle cifre non di certo indifferenti, che tuttavia non gli consentono di rientrare nel podio della classifica dei conduttori più pagati di sempre nella storia della kermesse canora.

Ma chi sono i paperoni del Festival? Ebbene, come riportato da Informazione Oggi, i tre conduttori che hanno portato a casa delle cifre da urlo sono stati Giorgio Panariello nel 2006, Michelle Hunziker nel 2007 e Paolo Bonolis nel 2009. Tutti e tre hanno portato a casa ben un milione di euro a testa.

Cifre non indifferenti anche per Gianni Morandi che ha guadagnato 800 mila euro per edizione nel 2011 e 2012. Ammonta sempre a 800 mila euro il compenso percepito da Pippo Baudo per il Festival del 2007. L’anno seguente, però, ha portato a casa una cifra leggermente più bassa, ovvero 650 mila euro.

Nel 2013 e 2014 Fabio Fazio ha percepito un compenso pari a 600 mila euro ad edizione, mentre Carlo Conti ha portato a casa 650 mila euro per condurre Sanremo dal 2015 al 2017. Più bassi i compensi percepiti da Antonella Clerici e Luciana Litizzetto che hanno portato rispettivamente a casa 500 mila euro e 350 mila euro. Pari a 585 mila euro, invece, il cachet di Claudio Baglioni.

Tra i conduttori con compensi più bassi, però, si annoverano Simona Ventura a quota 320 mila euro nel 2004 e Piero Chiambretti con 250 mila euro nel 2008. Vi è poi chi non ha portato a casa nemmeno un euro, ovvero Maria De Filippi. La stessa conduttrice, infatti, ha spiegato di non aver voluto alcun compenso per partecipare all’edizione 2017 della nota kermesse canora.