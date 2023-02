Gianni Morandi, quanto guadagna il cantante co-conduttore del Festival di Sanremo 2023: le cifre

Tra i cantanti più amati e conosciuti, quanto guadagna Gianni Morandi? Svelate le cifre che non ti aspetti.

Pronto a vestire i panni di co – conduttore nel corso della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo, sono in molti a chiedersi quanto guadagni uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano, ovvero Gianni Morandi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Manca poco all’inizio della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo che anche quest’anno, così come quelli passati, attira inevitabilmente l’attenzione di una grande fetta di pubblico. Quest’ultimo, in effetti, non vede l’ora di poter assistere a uno dei programmi più amati e apprezzati di sempre.

A partire dal conduttore fino ad arrivare agli ospiti, passando ovviamente per i cantanti in gara, sono molti i volti noti del mondo dello spettacolo e della musica che riescono a dar vita a un evento unico nel suo genere. Non stupisce, pertanto, che già in molti siano curiosi di sapere qualcosa in più su di loro.

In particolare sono in tanti a chiedersi, ad esempio, a quanto ammontino i compensi di uno dei co – conduttori, ovvero Gianni Morandi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Gianni Morandi, quanto guadagna il co – conduttore del Festival di Sanremo 2023: le informazioni disponibili

Come sovente accade quando si tratta di artisti particolarmente noti e apprezzati del mondo della musica, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Gianni Morandi. Data la sua carriera all’insegna del successo, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A proposito di compensi, ad esempio, interesserà sapere che stando a quanto riportato da Money, in genere, per ogni cd in copia fisica venduto un artista riceve tra 1.17 e 1.60 euro. Per ogni canzone scaricata, invece, il cantante dovrebbe portare a casa tra gli 11 e i 16 centesimi.

Come già detto, inoltre, Gianni Morandi è pronto ad affiancare Amadeus in veste di co – conduttore dell’edizione 2023 del Festival di Sanremo. Ebbene, proprio per ricoprire tale ruolo sembra che l’amato artista porterà a casa circa 300 mila euro per partecipare a tutte le serate della nota kermesse canora.

Come già detto, comunque, si tratta solamente di stime e ipotesi. Non sono disponibili, infatti, notizie certe in merito ai compensi di Gianni Morandi, così come non sono mai giunte conferme da parte del diretto interessato.