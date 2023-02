Addio ai viaggi quasi gratis: le compagnie tornano alle vecchie abitudini

Una dolce abitudine, questo era diventato viaggiare, almeno fino a poco tempo fa. Oggi le cose stanno cambiando, ancora.

Negli ultimi anni la possibilità per gli italiani di viaggiare, è aumentata in un certo senso a dismisura. Oggi, più che mai, si raggiunge qualsiasi distanza, quindi qualsiasi destinazione, per turismo o per qualsiasi altra esigenza avendo a disposizione la possibilità di risparmiare incredibilmente tanto, andando a scegliere quelle compagnie ormai note a tutte, famose più che mai, che da anni ormai si definiscono low cost. Prossimamente però, le cose potrebbero cambiare.

Niente più regali, insomma, dalle compagnie di volo low cost. Nel prossimo futuro, l’indirizzo generale dovrebbe essere per certi versi questo. Stando a quanto riportato nel recente periodo dalle singole compagnie in precisi contesti, quella dinamica che fino all’immediato post covid, ha consentito di viaggiare a prezzi incredibilmente bassi, il classico 9,99 euro, per intenderci, potrebbe presto cessare di esistere e di attirare sempre più utenti.

Il periodo di maggior instabilità, per certi versi, è stato proprio quello post covid. In quella situazione abbiamo avuto tutti, in qualche modo, la possibilità di assistere a promozioni da parte delle stesse compagnie aeree davvero incredibili, come le già citate offerte a 9,99 euro per tratta. Una delle compagnie assolutamente protagoniste in questo senso è l’irlandese Ryanair, spesso definita la compagnia low cost per eccellenza. Le sue offerte hanno fatto storia.

Nei prossimi mesi, in un certo senso le cose torneranno alla normalità. Questo non vuole certo dire che non ci saranno più offerte o proposte vantaggiose per i cittadini, anzi. Quello che vedremo è un innalzamento medio delle tariffe per quel che riguarda i voli per le principali mete di turisti e non solo. Il tutto, in qualche modo andrà a seguire l’andamento più che mai standardizzato degli ultimi mesi. Tutto aumenta, quindi anche i biglietti aerei.

Secondo alcuni dati, in realtà, i prezzi dei biglietti aerei sarebbero aumentati già da qualche mese, dalla scorsa estate insomma. Sempre più difficile trovare tariffe estremamente non tanto convenienti, ma quasi definibili come omaggi. Una tratta aerea a 10 euro, tutto sommato è di fatto regalata. A questo punto bisognerà vedere quali saranno le mosse delle stesse compagnie. La strategia per provare a sopperire a questa “nuova” fase.

Addio ai viaggi quasi gratis: la posizione di Ryanair

Cosi come anticipato una delle compagnie low cost per eccellenza, Ryanair, ha di recente preso una posizione in merito alle bassissime tariffe abbastanza netta. L’amministratore delegato dell’azienda, Eddie Wilson, lo scorso agosto, aveva confermato che la compagnia avrebbe presto ripreso la sua marcia verso le tariffe ultra convenienti. Biglietti insomma a 9,99 euro o a 19,99 euro. In pochi mesi però tutto sembra essere cambiato.

In una recente intervista, parliamo di pochi giorni fa, rilasciata al Corriere di Torino, lo stesso Wilson ha ribadito che nonostante Ryanair resti la compagnia di volo con i prezzi più bassi, quella stagione lì, parliamo quindi delle offerte a prezzi praticamente vicini allo zero, per il momento è storia passata:”Le super promozioni oggi, ai tempi del caro carburante e dopo la pandemia, sono difficili da mantenere se non nel lancio di nuovi mercati o nuove rotte”.

L’appunto di Wilson, riguarda, nello specifico proprio il nostro paese, che farebbe pagare 6,50 di tasse municipali per ogni passeggero. In merito a quest’ultimo passaggio il dirigente Ryanair rincara la dose: “Soldi che non vanno ai Comuni ma finiscono nel buco nero di qualche fondo pensione di ex piloti Alitalia“. Dimenticate, quindi i voli a 10 o 20 euro, mentre sarà più ipotizzabile trovare importi vicini ai 40 o 50 euro, pur sempre convenienti per i passeggeri.

In vista della prossima estate, inoltre Ryanair è in attesa di inaugurare nuove rotte dalla città di Torino per Alicante, Porto, Stoccolma e Vilnius. ll tutto grazie all’apporto di 50 nuovi aerei che nel prossimo futuro potrebbero diventare 131. Un nuovo inizio insomma, all’insegna di prezzi molto meno vantaggiosi, ma pur sempre sopportabili, per cosi dire. Gli ultimi anni hanno letteralmente stravolto ogni sorta di considerazioni in merito alle tariffe aeree.

Un prezzo caro, fino a qualche mese fa, era considerato quel prezzo non in linea con le promozioni classiche di quel momento. In ogni caso, anche in quel occasione parliamo di tariffe assolutamente vantaggiose. Il futuro, insomma, sarà sempre all’insegna del viaggio e della scoperta, su questo non vi è alcun dubbio.