Vodafone, inizio anno con il botto: offerta mai vista prima, tutti a bocca aperta

Inizio anno con il botto in casa Vodafone che lascia tutti a bocca aperta con un’offerta da urlo. Ecco in cosa consiste.

Anno nuovo, offerta nuova. Vodafone, infatti, ha deciso di stupire alcuni suoi clienti con una promozione davvero incredibile. Ma in cosa consiste e soprattutto quanto costa? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dal Covid fino ad arrivare al preoccupante aumento dei prezzi, sono tanti purtroppo i fattori che hanno un impatto negativo sulle nostre esistenze dal punto di vista sia delle relazioni sociali che economiche. Riuscire a fronteggiare le varie spese risulta sempre più complicato e per questo non crea stupore il fatto che siano in molti a cercare delle soluzioni grazie alle quali poter risparmiare.

Diverse, d’altronde, sono le volte in cui ci ritroviamo a dover mettere mano al portafoglio. A tal proposito, pertanto, non è passata inosservata la super offerta messa in campo da Vodafone a partire dal 1° gennaio 2023. Una promozione da urlo, di cui però non tutti potranno beneficiare. Ma in cosa consiste e soprattutto quanto costa? Entriamo nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Vodafone, la super offerta lascia tutti a bocca aperta: ecco in cosa consiste

Come già detto giungono buone notizie per alcuni clienti Vodafone che possono beneficiare di una tariffa da urlo. A patire dal 1° gennaio 2023, infatti, ha fatto il suo debutto Vodafone Bronze Plus CB che, con una ricarica di soli 4,99 euro al mese, permette di avere minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali. Ma non solo, anche sms illimitati e 70 Giga di internet a 4G.

Sempre l’offerta in questione, inoltre, comprende anche la segreteria telefonica, servizi gratuiti al 414, Chiamami & Recall e la conferma della lettura degli sms inviati. A differenza di quanto si possa pensare, non sono previsti costi di attivazione. Per poter usufruire di tale opportunità, infatti, è sufficiente la ricarica dall’importo pari a 4,99 euro.

Come già detto, però, non tutti hanno diritto a tale tariffa. È infatti la stessa Vodafone a scegliere a chi destinare tale promozione. A tal proposito interesserà sapere che, in genere, è rivolta a coloro che non hanno attivato alcun tipo di offerta sulla propria Sim. Se interessati, pertanto, non resta che verificare se il noto operatore telefonico abbia o meno inviato una comunicazione in merito, grazie alla quale poter attivare l’offerta da 4,99 euro al mese.