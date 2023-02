Lidl, tutti in fila domenica 12 febbraio 2023: i due prodotti che tutti vogliono a prezzi imbattibili

Si prospetta una super domenica da Lidl, dove il 12 febbraio 2023 è possibile acquistare due prodotti che tutti vogliono a prezzi imbattibili. Ecco di quali si tratta.

Attenzione, ancora una volta Lidl stupisce i propri clienti con delle offerte davvero incredibili. Questa volta proponendo due prodotti che tutti vogliono a prezzi da urlo. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dal cibo fino ad arrivare ai prodotti per la pulizia della casa, sono davvero tante le cose messe in vendita sugli scaffali dei supermercati in grado di attirare il nostro interesse. Per poterli acquistare si deve necessariamente sborsare del denaro. Un gesto di per sé semplice, che porta però spesso a dover fare i conti con il preoccupante aumento dei prezzi che continua a pesare sulle nostre tasche, andando a ridurre il nostro poter di acquisto.

Lidl, i due prodotti che tutti vogliono a prezzi imbattibili: ecco di quali si tratta

Come riportato su Informazione Oggi, solamente fino a domenica 12 febbraio 2023 è possibile acquistare due prodotti che tutti vogliono a prezzi davvero scontati. Ma di quali si tratta? Ebbene, tra questi si annovera uno spremiagrumi elettrico realizzato da Silver Crest. Con una potenza pari a 85 W, tale dispositivo dispone di un sistema di accensione e spegnimento automatico premendo il cono di spremitura. Adatto per tutti i tipi di cucina, può essere acquistato per un prezzo pari a 29,99 euro.

Sempre fino a domenica 12 febbraio, inoltre, è possibile acquistare un ferro da stiro senza fili ad un prezzo pari a 12,99 euro. Anche questo dispositivo è realizzato da Silver Crest e si rivela essere un prodotto davvero di qualità. Entrando nei dettagli ha una potenza pari a 2000-2400 W ed è ideale per stirare a vapore e a secco. Presenta funzione spruzzo e due funzioni vapore, oltre ad una stazione base a 360° per appoggiare e riscaldare il ferro da stiro.

Se finalmente volete acquistare i prodotti poc’anzi citati senza spendere cifre da capogiro, quindi, questa è l’occasione giusta. Se tutto questo non bastasse, tanti altri sono i prodotti messi in vendita da Lidl a prezzi scontati. Non resta quindi che dare un’occhiata al volantino Lidl e acquistare i prodotti più adatti alle proprie esigenze a prezzi da urlo.