Gratta e vinci, una scommessa da 5 euro: la sua vita è cambiata per sempre

Niente è quello che si direbbe, nemmeno quando si pensa di grattare il classico biglietto perdente. Invece può succedere altro.

Attualmente, considerando quello che è il momento vissuto nello specifico nel nostro paese non possiamo che considerare il gioco una sorta di momento consolatorio per i cittadini. Affidarsi a un biglietto Gratta e vinci, magari, oppure a una serie di numeri immaginati e incastrati nel giusto modo, almeno secondo le proprie aspettative. Le soluzioni di certo non mancano se consideriamo, poi, quelle che sono le ambizioni, davvero molto importanti.

Il gioco insomma si è in qualche modo sostituito alla speranza di questi tempo. In un certo senso la cosa potrebbe anche sembrare abbastanza prevedibile se andiamo a considerare quelle che sono le difficoltà in primis degli italiani in questa fase, degli italiani, e poi tutto ciò che di fatto non avviene, non si concretizza in quanto ad aiuti, sostegni da parte dello Stato. Insomma il gioco rappresenta in un certo senso l’ultima spiaggia un po’ per tutti.

A questo punto quindi non resta che stabilire, per lo stesso cittadino che modo dedicarsi alla ricerca di questa speranza, come fare per provare a invertire la rotta, immaginare in qualche modo un futuro diverso, fare in modo che tutte le difficoltà possano essere lasciate alle spalle. Nel nostro paese i concorsi maggiormente apprezzati, sperando che tutto sia gestito sempre con la massima moderazione sono sostanzialmente tre.

Il classico Lotto, il Superenalotto e alla fine chiaramente il Gratta e vinci. Come anticipato nel primo e anche nel secondo caso parliamo di classico, la lotteria insomma, con i suoi schemi i suoi numeri cavati dal nulla e la capacità, certo potenziale di piazzare la scommessa vincente, per dire. Nel caso, poi del Gratta e vinci parliamo già di tutt’altra situazione, li entriamo nella sfera delle lotterie istantanee, per intenderci. Pochi secondi e tutto finisce.

Oggi, più che mai, però, a tenere testa a tutti i desideri degli italiani è sicuramente il Superenalotto con il suo fantasmagorico jackpot da ben 366 milioni di euro, una cosa mai vista nel nostro paese, cifre letteralmente mostruose, cosi come si usa dire oggi. Importi lontani anni luce con quello che di solito hanno visto, bene o male gli italiani. Pensiamo al record di vincita, insomma, nel nostro paese, almeno fino a quando non sarà indovinata la prossima sestina vincente.

Il primato in quanto a vincite, in Italia, è quello di Lodi stabilito nel 2019. In quel caso nel comune lombardo, un fortunato giocatore riuscì a portare a casa la bellezza di 209 milioni di euro. Una cifra, certo, molto inferiore a quelle di cui si parla in questo momento. In ordine cronologico, invece, l’ultima affermazione è quella di Montappone, nelle Marche. In quel caso i milioni vinti furono 156, niente di cui potersi lamentare insomma.

2 milioni di euro e la promessa mantenuta: a Borgo Montenero esplode la festa

Festa grande insomma nella provincia di Latina, nello specifico nel comune di San Felice al Circeo. Una vincita davvero entusiasmante ha toccato per l’appunto località Borgo Montenero. Un biglietto Gratta e vinci del concorso Turista per sempre e una esplosione di gioia che di certo ha riguardato il fortunato o la fortunata in questione. Parliamo di un concorso molto particolare il cui premio finale è di quelli che possono davvero stravolgere la vita di chiunque. 2 milioni di euro.

Non parliamo, però, cosi come abbastanza risaputo, di un premio secco, ma di un trattamento molto particolare per chi riesce a centrare la vittoria finale. Il premio in questione, in un certo senso è cosi concepito: 300.000 euro subito + 6.000 euro al mese per 20anni + 100.000 euro di bonus finale. Davvero niente male insomma. Una rendita per venti anni più un super bonus iniziale e un altro contributo niente male finale.

Grande festa, cosi come immaginabile per la tabaccheria che ha venduto al fortunato o alla fortunata il biglietto vincente. La curiosità dei cittadini è subito venuta fuori. A questo punto tutti attendono di sapere chi possa essere il neo milionario. Chi per i prossimi vent’anni, c’è da scommetterci, non avrà alcun tipo di problema di natura economica. La vincita dei sogni, certo, si potrebbe chiamare, tranquillamente, anche cosi. Il sogno, insomma, continua, per tutti.