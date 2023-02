Cancro ai polmoni, i segnali del corpo da non sottovalutare: a cosa prestare attenzione

Cancro ai polmoni, attenzione: sono questi i segnali del corpo da non sottovalutare, a cui bisogna prestare attenzione. Ecco di quali si tratta.

Il cancro ai polmoni è uno dei più aggressivi e diffusi. Per questo motivo è importante non sottovalutare alcuni segnali del corpo che potrebbero proprio indicare la presenza di questa malattia. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Gli ultimi anni non sono stati di certo dei migliori. Questo perché ci ritroviamo, purtroppo, alle prese con un contesto particolarmente complicato a causa di tutta una serie di fattori che hanno un impatto negativo sulle nostre esistenze, come ad esempio il Covid. Oltre a quest’ultimo, però, bisogna fare i conti anche con altre patologie che meritano particolare attenzione.

A tal proposito, ad esempio, abbiamo già visto come sia importante prestare attenzione non solo al fumo, ma anche all’alimentazione. Questo perché, come evidenziato da alcuni studi, vi è una correlazione tra i cibi che mangiamo e l’insorgenza del tumore. Sempre in tale ambito, inoltre, è importante non sottovalutare alcuni segnali del corpo che potrebbero ad esempio indicare la presenza del cancro ai polmoni. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Cancro ai polmoni, i segnali del corpo da non sottovalutare: ecco di quali si tratta

Il cancro ai polmoni è purtroppo uno dei più aggressivi. Per questo motivo è bene non sottovalutare alcuni sintomi che potrebbero indicare proprio la presenza di tale malattia. Purtroppo, è bene sapere, nelle primissime fasi può capitare di non avere sintomi evidenti.

Quest’ultimi, in genere, si manifestano man mano che il tumore cresce, portando così alcuni cambiamenti del proprio corpo. Tra questi si annoverano tosse aumentata, espettorato sanguinante, comparsa o peggioramento di difficoltà respiratoria e infezione polmonare ricorrente. Ma non solo, tra gli altri si annoverano anche un dolore acuto o cronico, perdita di peso non dovuta a dieta, dolore alla spalla e stanchezza cronica.

Nella fase iniziale, come già detto, spesso il cancro ai polmoni è asintomatico, per poi manifestarsi con sintomi più tardivi come dolori ossei, sintomi neurologici e metastasi. Molti di questi sintomi, comunque, possono essere in realtà dovuti anche ad altre patologie. Per questo motivo prima di allarmarsi è bene rivolgersi al proprio medico per effettuare una visita medica, in modo tale da avere una diagnosi corretta.

(Le informazioni presenti in questo articolo hanno esclusivamente scopo divulgativo e riguardano studi scientifici pubblicati su riviste mediche. Pertanto, non sostituiscono il consulto del medico o dello specialista, e non devono essere considerate per formulare trattamenti o diagnosi).