Assegno unico 2023, finalmente ci siamo: a chi spetta in automatico e chi dovrà farne richiesta

Assegno unico 2023, chi lo riceverà automaticamente e chi invece dovrà fare apposita richiesta? Ecco come funziona e cosa c’è da aspettarsi.

Anche nel corso del 2023 l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale erogherà l’assegno unico universale per figli a carico. A chi spetta in automatico e chi dovrà farne invece richiesta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dall’aumento del costo del carburante fino ad arrivare al caro bollette, sono tanti, purtroppo, i fattori che continuano a pesare sulle nostre tasche. Un contesto difficile, quello in cui ci ritroviamo a vivere, che vede un numero crescente di persone riscontrare delle serie difficoltà a fronteggiare le varie spese della vita quotidiana.

Non crea stupore, pertanto, il fatto che siano in molti ad attendere ogni mese con impazienza i vari pagamenti erogati dall’Inps. Tra questi si annovera, ad esempio, l’assegno unico universale per figli a carico.

Ebbene, soffermandosi su quest’ultimo interesserà sapere che mentre molti lo riceveranno in automatico, altri dovranno farne apposita richiesta. Ma come funziona? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Assegno unico 2023, a chi spetta in automatico e chi dovrà farne richiesta: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto, mentre per alcuni l’assegno unico universale per figli a carico verrà erogato automaticamente. Altri dovranno invece provvedere a presentare apposita richiesta. Entrando nei dettagli, così come si evince dalla circolare Inps numero 132 del 15 dicembre 2022:

“A decorrere dal 1° marzo 2023, per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’INPS continuerà a erogare d’ufficio la misura introdotta dal decreto legislativo n. 230/2021, senza la necessità di presentare una nuova domanda”.

Coloro che hanno già presentato domanda nel corso del periodo poc’anzi citato, quindi, si vedranno erogare l’assegno unico universale per figli a carico in automatico a partire dal 1° marzo 2023, senza dover presentare ulteriore richiesta.

Nel caso in cui la precedente istanza non sia stata accolta oppure la richiesta non sia mai stata avanzata prima, invece, i soggetti interessati dovranno effettuare apposita richiesta all’Inps per vedersi riconoscere l’assegno unico universale per figli a carico per l’annualità che decorre dal 1° marzo 2023.

Ma non solo, bisogna tempestivamente comunicare all’Inps eventuali variazioni dei dati forniti all’istituto di previdenza prima del 28 febbraio 2023. Tra questi, ad esempio, si annoverano la nascita di figli, separazione, raggiungimento della maggiore età dei figli e cosi via.