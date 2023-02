Maionese e biscotti ritirati dagli scaffali dei supermercati: non consumate assolutamente questi prodotti!

Nuovi richiami alimentari hanno coinvolto maionese e biscotti. Scopriamo quali sono i marchi e i lotti interessati.

Consumatori attenzione, c’è una nuova allerta alimentare segnalata dal Ministero della Salute. I prodotti incriminati non devono essere consumati.

La salute delle persone è nuovamente a rischio a causa di nuovi richiami alimentari. Sembra non esserci pace per i consumatori, continuamente sollecitati a prestare attenzione ai prodotti che portano in tavola. Il Ministero della Salute aggiorna quasi quotidianamente la lista dei ritiri avvertendo chi ha comprato gli articoli incriminati di non consumarli ma di riportarli al punto vendita per chiedere il rimborso dell’importo speso. Le cause dei richiami sono varie, alcune più pericolose di altre. Si va dalla presenza di ossido di etilene ai frammenti di vetro e plastica, da allergeni non dichiarati (ricordiamo la donna morta per aver mangiato un tiramisù vegano) alla salmonella fino all’escherichia coli. E questi sono solo alcuni di una più lunga lista di motivi di ritiri alimentari (non dimentichiamo anche i richiami di farmaci). Scopriamo gli ultimi prodotto che non troveremo più sugli scaffali dei supermercati.

Maionese e biscotti ritirati, marchi e lotti

Il primo prodotto oggetto di ritiro è la maionese Mayo di soia senza uova da agricoltura biologica a marchio Cerealterra. Le confezioni di vendita sono i secchielli da 5 chili con numero di lotto PEH436 con data di scadenza 2 giugno 2024. L’azienda produttrice è Cereal Terra Srl, stabilimento di via Ricardesco 15/17, Cirié, Torino. Causa del ritiro è la presenza di proteine di albume di uovo. Il pericolo, dunque, riguarda solamente le persone allergiche alle uova.

Il secondo prodotto incriminato è del marchio EUROCHEF ITALIA SPA. Si tratta dei biscotti Brownie al cioccolato fondente venduti nelle confezioni da 90 grammi. I numeri di lotto ritirati dagli scaffali sono 30183 e 43632 con termine ultimo di conservazione rispettivamente del 27 febbraio 2023 e dal 24 febbraio al 4 marzo 2023. Il marchio di identificazione del produttore è IT C4E68CE. Causa del richiamo la presenza dell’allergene latte non riportano in etichetta. Gli intolleranti e gli allergici al latte non devono assolutamente consumare il prodotto.

Insalata iceberg, altro richiamo

Segnaliamo, in conclusione, il ritiro a livello europeo di una partita di insalata italiana con materia prima proveniente dalla Spagna. Chi ha acquistato Lattuga Iceberg non deve consumarla anche se è probabile che ad oggi già non ci siano più confezioni in vendita al supermercato coinvolte nel richiamo. Causa del ritiro la presenza di Norovirus GII che comporta infezioni non batteriche che si scatenano in gastroenteriti molto violente.