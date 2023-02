Muore dopo aver mangiato tiramisù: prodotto ritirato dal mercato

By

Una ragazza di 20 anni è morto dopo aver mangiato tiramisù vegano che, però, al suo interno conteneva tracce di latte. La vittima allergica al latte è deceduta dopo dieci giorni di coma, all’ospedale San Raffaele di Milano.

Il Ministero della salute ha diramato un’allerta alimentare in seguito ad una tragedia legata al consumo di un prodotto vegano che, in realtà, conteneva tracce di latte. Purtroppo, la presenza del latte non era stata segnalata sull’etichetta del prodotto che, un’ignara ventenne di Milano, ha consumato, pagando questo errore con la propria vita.

Muore dopo aver mangiato tiramisù: il caso

Si tratta di una vera e propria tragedia quella ha colpito una ragazza di Milano che aveva solo vent’anni d’età e che è andata incontro alla morte, per aver consumato un tiramisù vegano che, in realtà, conteneva tracce di latte. Purtroppo, la ragazza era allergica al latte ed è andata in shock anafilattico. Dopo dieci giorni di coma, la giovane è deceduta all’ospedale San Raffaele di Milano.

Ora, il Ministero della salute ha disposto il ritiro dal mercato del tiramisù vegano contaminato con latte. Come si legge sul sito del Ministero, il prodotto incriminato è il tiramisù vegano del marchio Mascherpa tiramisù. A quanto pare all’interno del prodotto sono contenute proteine del latte, che non vengono indicate in etichetta.

Per questo motivo il Ministero ha disposto che il prodotto non sia consumato e di riportarlo al punto vendita per il rimborso.

Il tiramisù incriminato appartiene al lotto di produzione che riporta la scadenza 27 marzo 2023, prodotto nello stabilimento di via Garibaldi 1, Assago (MI) dal produttore GLG srl, nella confezione da 100 grammi.

In merito alla vicenda della ragazza morta gli inquirenti stanno indagando, per capire se davvero la causa del decesso sia legata al tiramisù in questione.

Allergia al latte

Quando si parla di allergia al latte non si fa riferimento alla più comune condizione conosciuta come intolleranza al lattosio.

Infatti, l’allergia al latte è una ipersensibilità immunitaria alle proteine contenute in questa bevanda. Generalmente l’allergia al latte si manifesta nei primi anni di vita. In molti casi, l’ipersensibilità immunomediata si risolve durante la crescita, ma nello 0,5% dei casi rimane anche nell’età adulta.

Generalmente l’intolleranza al latte provoca problemi di tipo digestivi, come il vomito. Ma si manifesta anche sotto forma di orticaria e difficoltà a respirare. In alcuni casi, le manifestazioni possono essere più tardive e riguardano diarrea, coliche addominali, sangue nelle feci, eruzioni cutanee, tosse e lacrimazione.