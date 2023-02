Chiara Ferragni veste Schiaparelli, quanto costano gli abiti? Cifre pazzesche

By

Per il gran finale del Festival di Sanremo Chiara Ferragni vestirà Schiaparelli. Ma quanto costano gli abiti della nota maison di moda? Cifre pazzesche.

Pronta ad affiancare Amadeus e Gianni Morandi in occasione della finale del Festival di Sanremo, Chiara Ferragni vestirà Schiaparelli. A tal proposito sono in molti a chiedersi quanto costino gli abiti della nota maison di moda. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito

Ormai giunti alla finale della settantatreesima edizione, anche quest’anno il Festival di Sanremo ha attirato inevitabilmente l’interesse di una grande fetta di pubblico. Sono in tanti, in effetti, a non aver perso l’occasione di poter assistere a uno dei programmi più amati di sempre.

A partire dal conduttore fino ad arrivare agli ospiti, passando per i cantanti in gara, d’altronde, sono molti i volti noti del mondo dello spettacolo e della musica che riescono a dar vita a un evento unico nel suo genere.

Tra questi si annovera anche Chiara Ferragni, chiamata a ricoprire il ruolo di co – conduttrice della prima e ultima serata del Festival di Sanremo 2023. Proprio in occasione del gran finale la moglie di Fedez vestirà Schiaparelli. Ma quanto costano gli abiti della nota maison di moda? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito

Chiara Ferragni veste Schiaparelli, quanto costano gli abiti? Le informazioni disponibili

Oltre a voler scoprire chi vincerà la settantatreesima edizione del Festival di Sanremo, vi è un altro aspetto che desta molto interesse in vista della finale della nota kermesse canora, ovvero: quali abiti indosserà Chiara Ferragni? Ebbene, la nota influencer e imprenditrice digitale indosserà degli abiti ideati dal direttore creativo di Schiaparelli, Daniel Roseberry.

Ma quanto costano? Ebbene, trattandosi di pezzi unici non è possibile sapere effettivamente quale sia il prezzo di tali vestiti. Dando un’occhiata al sito ufficiale di questa maison di moda, comunque, è possibile notare come i prezzi non siano proprio alla portata di tutti.

A titolo di esempio un vestito in crêpe di raso di seta nera costa 4500 euro; mentre per un abito midi smanicato confezionato in velluto nero ed effetto astrakan con bustier trompe l’oeil bisogna sborsare 4900 euro.

Tra gli altri si annovera poi un abito midi senza maniche con ornamenti in catena di ottone dorato sul busto, il cui costo è pari a 5800 euro. Soffermandosi sui capi più costosi, inoltre, si annovera un vestito realizzato in guipure di cotone intrecciato con motivi Schiaparelli e lati rifiniti in pelle di agnello nera lucida. Tale abito ha un costo pari a 7500 euro. Delle cifre pazzesche per degli abiti da urlo e unici nel loro genere.