Sanremo, quanto guadagnano i componenti dell’orchestra: le cifre

Quanto guadagneranno i componenti dell’orchestra che prenderanno parte alla settantatreesima edizione del Festival di Sanremo? Ecco le cifre.

Manca poco alla settantatreesima edizione del Festival di Sanremo e sono già in molti a voler conoscere qualcosa in più sui vari protagonisti. In particolare sono in tanti a chiedersi, ad esempio, a quanto ammontino i compensi dei musicisti dell’orchestra. Ecco quali sono le informazioni disponibili in merito.

Il Festival di Sanremo è giunto alla 73esima edizione e anche quest’anno, così come quelli passati, finisce inevitabilmente per attirare l’attenzione di una grande fetta di pubblico. Sono in molti, in effetti, a non vedere l’ora di poter assistere a uno dei programmi più amati di sempre.

A partire dal conduttore fino ad arrivare agli ospiti, passando per i cantanti in gara, in effetti, sono davvero molti i volti noti del mondo dello spettacolo e della musica che riescono a dar vita a un evento unico nel suo genere.

Ma non solo, tra gli immancabili della kermesse canora si annoverano anche i musicisti dell’orchestra. Ma quanto guadagnano? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Sanremo, quanto guadagnano i componenti dell’orchestra: tutto quello che c’è da sapere

Manca poco all’inizio della prossima edizione del Festival di Sanremo che, anche quest’anno, vedrà al timone Amadeus. Cresce l’attesa per la nota kermesse canora e già sono in molti a voler sapere qualcosa in più sui vari protagonisti.

Tra questi si annoverano anche i musicisti dell’orchestra, con molti che si chiedono, ad esempio, quanto guadagnano. Ebbene, come sovente accade quando si tratta di lavoratori del mondo dello spettacolo, non sono disponibili informazioni certe in merito.

Sanremo, quanto guadagnano i componenti dell’orchestra: le ultime

Le uniche indiscrezioni sono trapelate nel 2020, quando, Livio Emanueli, ex presidente della Fondazione Orchestra sinfonica di Sanremo, aveva fornito qualche chiarimento in tal senso. In seguito ad alcune polemiche sui presunti bassi compensi erogati ai musicisti, infatti, Emanueli aveva spiegato come fossero delle notizie “parziali ed inesatte“.

Entrando nei dettagli, nel corso di un suo intervento a ‘Effetto Giorno‘ su Radio 24, aveva dichiarato: “Portiamo al Festival di Sanremo 30 orchestrali e, per questo, facciamo loro un’offerta forfettaria di circa 1.900 euro, oltre lo stipendio di base che va dai 1500 ai 1800 euro netti“.

Ma non solo, aveva anche spiegato che tutte le spese di viaggio e pernottamento per le prove, che si svolgono a Roma, sono pagate e non a carico dei musicisti. Dal 2020 ad oggi, molto probabilmente, queste cifre potrebbero aver registrato delle modifiche.

È possibile quindi solo ipotizzare che i compensi dell’orchestra di Sanremo si attestino su tali valori. Come già detto, d’altronde, non sono disponibili informazioni certe in merito e non è dato sapere quanto guadagneranno i musicisti dell’orchestra che parteciperanno all’edizione 2023 della nota kermesse canora che ogni anno appassiona tantissimi italiani.