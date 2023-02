45enne vuole tornare ad avere 18 anni: quanto ha pagato per l’operazione da fantascienza

Un americano di 45 anni sta cercando ritornare fisicamente a 18 anni spendendo due milioni di dollari all’anno. Il piano sta funzionando!

Si chiama Bryan Johnson, ha 45 anni ma vuole tornare diciottenne almeno nell’aspetto. Il magnate hi-tech vincerà la sua sfida contro il tempo?

Quando gli anni avanzano e si notato le prime rughe, i primi capelli bianchi, tante persone non riescono ad accettare il cambiamento e fanno di tutto per tornare indietro nel tempo. L’obiettivo è dimostrare molti meno anni rispetto a quelli che si hanno. E allora giù con creme, ritocchini, tinte per capelli, palestra per cercare di mantenere il fisico tonico e la pelle elastica. Il compito è arduo e spesso i risultati non sono quelli sperati soprattutto intervenendo chirurgicamente – il rischio è sembrare bambolotti sformati. Eppure un quarantacinquenne americano sembrerebbe aver scoperto l’elisir della giovinezza. Un elisir che, ad onor del vero, costa piuttosto caro. Parliamo di circa due milioni di dollari all’anno. Il progetto consiste nel riprogettare il proprio corpo per sfidare il tempo e ritornare da 45 a 18 anni. Com’è possibile?

Da 45 anni a 18, che la sfida contro il tempo abbia inizio

Bryan Johnson è il magnate high-tech americano che ha ideato il Project Blueprint. L’uomo di 45 anni ha vissuto molto male la pandemia, è arrivato persino a pensare di suicidarsi quando poi, fortunatamente, ha cambiato prospettiva e ha cominciato a studiare la realizzazione di un piano per ritornare diciottenne. Si sottopone frequentemente a controlli e sperimentazioni dal costo di due milioni all’anno. Una cifra per lui accettabile dato che grazie alla vendita della Braintree payment solution ad eBay per 800 milioni di dollari ha i fondi necessari per la realizzazione del progetto. Il tutto sotto stretto esame da parte di circa trenta medici ed esperti con a capo Oliver Zolman.

L’esperimento sembra stia funzionando. Ad oggi il corpo di Bryan dimostra cinque anni in meno, la sua pelle 28 anni e il suo cuore 37 anni. E udite udite, capacità polmonare e forma fisica hanno raggiunto i 18 anni.

La routine di Johnson

L’imprenditore americano si sveglia ogni mattina alle 5.00, assume venti integratori, segue una dieta vegana di 1.977 calorie in modo tale da mantenere il livello di grasso nel corpo inferiore al 6%. Ogni giorno bene una miscela di succo con peptidi di collagene e creatina. Poi si sottopone ad un trattamento con olii e gel antiossidanti. Per quattro giorni a settimana segue un allenamento moderato, per tre giorni un allenamento intenso.

I medici hanno il compito di monitorare costantemente la temperatura del corpo, il glucosio nel sangue, i livelli di ossigenazione, la frequenza cardiaca, il peso delle ossa nonché le erezioni quotidiane. Al fine di migliorare il tono muscolare si sottopone ad impulsi elettromagnetici per circa due ore . Durante la seduta indossa occhiali per bloccare la luce blu.

Qual è lo scopo dell’esperimento? Bryan Johnson ha dichiarato che l’intento è dimostrare che l’autolesionismo e il decadimento non sono inevitabili. Sa che lo stile di vita è estremo ma è deciso a portare a termine la sua missione. Passare da 45 a 18 anni.