PosteMobile cala l’asso e spaventa Iliad: la nuova offerta è imbattibile

Il settore mobile ancora una volta fa sentire forte l’agguerrita concorrenza tra i suoi protagonisti. Il turno di PosteMobile.

La novità era nell’aria. Da troppo tempo si attendeva una notizia del genere. Gli utenti italiani ormai più legati a doppio filo alla necessità di disporre di una offerta per la telefonia mobile che sia economica e funzionale agli attuali standard e di conseguenza alle varie esigenze personali degli stessi, non vedevano l’ora di prendere in considerazione una nuova proposta. L’operazione arriva direttamente da Poste Italiane con il suo relativo gestore mobile.

PosteMobile entra di nuovo a pieno titolo nel mercato del settore della telefonia mobile con una offerta che merita almeno di essere presa in considerazione dagli stessi utenti. La proposta in effetti è più che mai interessante, in linea con le precedenti offerte messe in campo dall’azienda. Gli utenti, c’è da scommetterci, che cosi come accaduto in passato prenderanno in seria considerazione la possibilità di sposare le nuove offerte del gestore.

Poste Italiane attraverso la sua “ala”, per cosi dire, rivolta, dedicata alla telefonia mobile mette in campo una seria possibilità di risparmio per milioni e milioni di italiani. L’offerta in questione è la Creami Extra Wow 150, con minuti ed sms illimitati più 150 Gb di traffico dati. Prezzo assolutamente competitivo a 8,99 euro al mese invece dei 9,99 euro della precedente proposte. In più per gli stessi clienti che sceglieranno l’offerta in questione una gradita novità.

Un bonus di ben 140 Gb che sarà accreditato entro ventiquattrore dalla sottoscrizione della nuova offerta. In merito agli aspetti meramente tecnici legati al gestore PosteMobile possiamo dire che questo opera sotto rete Vodafone per quel che riguarda 2G, 4G e 4G+, con velocità di navigazione massima pari a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Un contributo iniziale di 10 euro sarà richiesto ai nuovi clienti al momento dell’attivazione della nuova Sim.

PosteMobile cala l’asso: l’azienda pronta a sbaragliare un mercato sempre in fermento

Il mercato della telefonia mobile è oggi, più che mai in costante fermento. Negli anni sono molto cambiate rispetto agli inizi con l’arrivo di Iliad che ha in qualche modo livellato al ribasso le tariffe. La verità è che nelle stagioni precedenti le offerte dei vari gestori leader, Tim, Vodafone e WindTre, avevano raggiunto prezzi letteralmente esorbitanti, al punto da spingere tantissimi utenti a disdire i propri piani tariffari in favore di nuove compagnie emergenti nello specifico settore italiano.

Tutto è cambiato, si diceva, con l’arrivo in Italia di Iliad, colosso francese delle telecomunicazioni e di conseguenza con la nascita delle prime compagnie virtuali, sempre gestite in molti casi da quelli che sono i grandi colossi citati precedentemente. Oggi, insomma, PosteMobile torna prepotentemente sul mercato con una offerta assolutamente conveniente che di certo porterà seri dubbi agli utenti che magari in questa fase possono ritenersi scontenti della propria attuale offerta mobile.

Il mercato, insomma vive un vero e proprio fermento. Al centro di tutto la necessità di andare incontro a quelle che sono le esigenze degli stessi italiani. Sono loro, in qualche modo a dettare le regole a spingere in alto una specifica azienda o a decretarne inesorabilmente la crisi.