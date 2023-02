Tim, Vodafone, Iliad e WindTre, la classifica parla chiaro: vince sempre lei

By

Tim, Vodafone, Iliad e WindTre, occhio alla connessione! Una recente indagine, infatti, ha messo in risalto un dato che nessuno si aspettava. Ecco di cosa si tratta.

Qual è il miglior operatore di rete mobile del nostro Paese tra Tim, Vodafone, WindTre e Iliad? Ebbene, a fornire una risposta in merito ci ha pensato Altroconsumo attraverso un’indagine particolarmente interessante. Ma cosa è emerso? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Inutile negarlo, ormai siamo sempre quasi tutti connessi. A partire dagli smartphone, passando per i social network, fino ad arrivare alle app di messaggistica istantanea, sono davvero tanti i servizi che offrono la possibilità di restare in contatto con chiunque, in qualsiasi momento e da qualsiasi angolo della Terra. Il tutto è possibile avendo semplicemente tra le proprie mani uno smartphone.

Tim, Vodafone, Iliad e WindTre, occhio alla connessione: l’indagine di Altroconsumo

Ormai alla portata di tutti, tanto da dover spesso fare i conti con una vera e propria dipendenza da smartphone, questi dispositivi consentono di accedere a servizi di vario genere, come ad esempio e-mail e social network, in modo facile e veloce. A rivestire un ruolo fondamentale in tale ambito è la connessione internet.

Ma vi siete mai chiesti quale sia il miglior operatore di rete mobile del nostro Paese tra Tim, Vodafone, WindTre e Iliad? A fornire una risposta in tal senso ci ha Altroconsumo che ha preso come riferimento i dati del 2022 della piattaforma CheBanda che permette di misurare la qualità della propria rete mobile.

A tal fine sono stati presi in considerazione i seguenti fattori: velocità di download e upload dei dati, qualità della navigazione sui siti internet e qualità di visione dei video. Alla fine della fiera, la classifica delle reti mobili 4G in Italia è la seguente:

Vodafone (34.447 punti)

Iliad (24.497 punti)

TIM (23.715)

WindTre (23.037)

A guidare questa speciale classifica, come è facile notare, è Vodafone. Come sottolineato sempre da Altroconsumo, comunque: “Rispetto a quanto rilevato nel 2021, tutti gli operatori hanno avuto un incremento che deriva principalmente dai miglioramenti delle performance di velocità di download”.