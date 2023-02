Chiara Francini, chi è e che lavoro fa il fidanzato della co-conduttrice a Sanremo 2023: lo conoscevi?

Chi è e che lavoro fa il fidanzato di Chiara Francini, nota attrice e co – conduttrice della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo?

Nota attrice e conduttrice italiana, sono in molti a voler sapere qualcosa in più su Chiara Francini. In particolare sono in molti a chiedersi, ad esempio, chi sia il suo fidanzato. Entriamo quindi nei dettagli per vedere tutto quello che c’è da sapere in merito.

Ormai giunto alla settantatreesima edizione, anche quest’anno il Festival di Sanremo, così come quelli passati, ha attirato inevitabilmente l’attenzione di una grande fetta di pubblico. Sono in molti, in effetti, a non perdere l’occasione di poter assistere a uno dei programmi più amati di sempre.

A partire dal conduttore fino ad arrivare agli ospiti, passando per i cantanti in gara, d’altronde, sono davvero tanti i volti noti del mondo dello spettacolo e della musica che riescono a dar vita a un evento unico nel suo genere. Tra questi si annovera anche Chiara Francini, chiamata a ricoprire il ruolo di co – conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo 2023.

Chiara Francini, chi è e che lavoro fa il fidanzato della co – conduttrice a Sanremo 2023: le informazioni disponibili

Nota attrice italiana, della vita privata di Chiara Francini si sa ben poco. È noto, comunque, che ormai da tantissimi anni sia sentimentalmente legata a Frederick Lundqvist. Ex calciatore svedese, oggi il fidanzato della nota attrice è titolare di un’impresa di servizi di sicurezza.

Nato il 3 agosto 1976 a Lulea, in Svezia, da calciatore ha collezionato cinque presenze in qualità di difensore nella Nazionale svedese. Particolarmente riservato, la stessa Chiara Francini, nel corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Vanity Fair, parlando del fidanzato ha dichiarato che è:

“Un uomo estremamente ironico, silenzioso, molto attento, sarcastico, riservatissimo. La persona che mi ha reso libera e sicura e che ogni giorno mi ama dandomi la possibilità di fiorire”.