Cani, perché ululano quando passa l’ambulanza? Lo studio che spiazza

Per quale motivo i cani ululano quando passa l’ambulanza? Ecco quanto emerso da un recente studio.

Capita spesso che i cani iniziano a ululare al passaggio di un’ambulanza, al suono delle campane oppure semplicemente per della musica. Ma per quale motivo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

“I cani sono il nostro legame con il paradiso. Non conoscono il male né la gelosia né la scontentezza. Sedersi su un pendio con un cane in uno splendido pomeriggio è come tornare nel giardino dell’Eden in cui oziare non era noioso: era la pace“, ha detto Milan Kundera.

I cani, d’altronde, sono i migliori amici dell’uomo. In grado di tenerci compagnia e rallegrare le nostre vite, non stupisce che siano in molti a voler sapere qualcosa in più sui cani e alcuni loro atteggiamenti.

In particolare sono in tanti a chiedersi per quale motivo i cani iniziano a ululare, ad esempio, al passaggio di un’ambulanza o al suono delle campane. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Cani, perché ululano quando passa l’ambulanza? Ecco tutto quello che c’è da sapere

A svelare il motivo per cui i cani ululano al passaggio, ad esempio, di un’ambulanza, ci ha pensato un recente studio. Entrando nei dettagli, come riportato da La Zampa, il canale de La Stampa dedicato al mondo degli animali, a svolgere un’indagine in merito ci hanno pensato gli scienziati del Dipartimento di Etologia presso la Eotvos Lorànd University (ELTE).

Quest’ultimi hanno svolto la proprio ricerca su 68 cani, esposti al suono di ululati di lupi. I risultati di tale studio sono stati pubblicati sulla rivista Communications Biology. Gli ululati, interesserà sapere, vengono generalmente emessi dai lupi per comunicare su lunghe distanze e segnare i confini del territorio.

Ebbene, come spiegato dagli autori di questa ricerca: “Abbiamo scoperto che le razze più simili ai lupi erano più inclini a rispondere con gli ululati, mentre i lignaggi più lontani tendevano ad abbaiare”.

Per poi aggiungere: “Sembra che sebbene l’ululato sia presente nel repertorio della maggior parte delle razze, abbia perso la sua funzionalità a causa del mutato ambiente sociale, per cui i cani moderni lo utilizzano in contesti diversi“. In particolare, hanno sottolineato gli studiosi, il fatto che i cani ululano potrebbe essere conseguente situazioni di stress.

Come commentato da Tamàs Faragò, infatti: “Le razze più antiche e più vicine ai lupi potrebbero rispondere allo stimolo stressante dovuto alla presenza di altri animali e pertanto l’ululato avrebbe un significato di allontanamento e demarcazione del territorio, come per i lupi”.