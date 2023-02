Whatsapp, usare l’app in sicurezza è possibile: i trucchi che non ti aspetti

By

Utilizzare l’applicazione Whatsapp all’insegna della massima sicurezza è possibile. Ecco i trucchi che non ti aspetti.

Tra le app di messaggistica istantanea più diffuse e utilizzate, vi sono alcuni trucchi utili da poter applicare per garantire la massima sicurezza del proprio account Whatsapp. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dagli sms fino ad arrivare a social network e alle applicazioni di messaggistica istantanea, sono davvero tanti i servizi da poter utilizzare per comunicare con amici, parenti e aziende in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Tra le app più utilizzate e apprezzate si annovera senz’ombra di dubbio Whatsapp che permette di svolgere diverse operazioni, come inviare messaggi di testo, piuttosto che vocali, video o fotografie.

Whatsapp, usare l’app in sicurezza è possibile: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già trattato come grazie ad un semplice trucco sia possibile trasformare i messaggi vocali in testo. Sempre soffermandosi su Whatsapp, inoltre, è bene prestare attenzione alle possibili insidie. Proprio per questo motivo interesserà sapere che vi sono alcuni trucchi da poter attuare e che consentono di utilizzare il proprio account all’insegna della massima sicurezza. Ma di quali si tratta?

Ebbene, innanzitutto si consiglia di rivolgere un occhio di riguardo alla privacy. A tal fine bisogna accedere proprio alla voce “privacy”, disponibile sotto il menù delle impostazioni. A quel punto potrete accedere a diversi strumenti utili a garantire la sicurezza del vostro account. Ad esempio è possibile impostate lo sblocco tramite password.

In particolare se avete un dispositivo Android, ad esempio, potete impostare lo sbocco con impronta digitale. Se, invece, avete un dispositivo iOs, allora potete ad esempio optare per l’identificazione tramite Face ID-Touch ID. Tra gli altri servizi utili, si annovera la possibilità di nascondere l’ultimo accesso, l’immagine profilo, informazioni e stato. Anche in questo caso bisogna recarsi alla voce “Privacy” e optare per la soluzione più adatta alla proprie esigenze.

Per finire vi consigliamo di dare un’occhiata anche alla voce gruppi. Qui, infatti, è possibile stabilire se possono aggiungerci “Tutti”, solamente “I miei contatti” oppure “I Miei Contatti eccetto…”. Ovviamente questi sono solo alcuni dei trucchi che permettono di utilizzare l’account Whatsapp in sicurezza. Non resta quindi che accedere alla voce privacy e scegliere tra le varie opzioni disponibili.