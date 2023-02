Assegno unico, occhio ai pagamenti di febbraio 2023: le date da segnare

Quando avranno luogo i pagamenti dell’assegno unico nel corso del mese di febbraio 2023? Ecco le date da segnare.

Sono molte le famiglie in attesa del pagamento dell’assegno unico universale per figli a carico nel corso del mese di febbraio 2023. Ma quando avranno luogo le relative erogazioni? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Gli ultimi anni non sono stati di certo dei migliori. Questo a causa di tutta una serie di eventi che hanno avuto, e continuano ad avere, un impatto negativo sulle nostre vite, sia dal punto di vista delle relazioni sociali che economiche. Sempre più famiglie, purtroppo, riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire ad arrivare alla fine del mese.

A complicare la situazione, tutta una serie di aumenti, come quello del costo della pasta fino ad arrivare al caro energia. Proprio in tale contesto, pertanto, non crea stupore il fatto che siano in tanti ad attendere con impazienza i vari pagamenti erogati dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Tra questi si annovera l’assegno unico universale per figli a carico che verrà erogato anche nel corso del mese di febbraio 2023. Ma quando avranno luogo i relativi pagamenti e quali sono le date da segnare sul calendario? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Assegno unico, occhio ai pagamenti di febbraio 2023: tutto quello che c’è da sapere

Anche nel corso del secondo mese dell’anno 2023 verrà erogato l’assegno unico universale per figli a carico. Ebbene, a proposito di tale misura interesserà sapere che i pagamenti non verranno effettuati tutti lo stesso giorno.

Entrando nei dettagli, a partire da venerdì 10 febbraio 2023 verranno pagati gli arretrati inerenti le mensilità di dicembre 2022 e gennaio 2023. Nel periodo compreso dal 15 febbraio al 24 febbraio 2023, invece, verrà pagato l’assegno unico relativo al mese di febbraio.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, comunque, procederà entro la fine del mese in corso a concludere tale operazione. Per quanto concerne i titolari del reddito di cittadinanza, invece, l’assegno Unico universale dovrebbe essere erogato con la ricarica del 27 febbraio.

In caso di dubbi, comunque, si invita a controllare sul Fascicolo Previdenziale nell’area riservata del sito dell’INPS che consente di verificare in anticipo quando avrà luogo il pagamento dell’assegno unico universale per figli a carico.