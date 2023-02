Casa nuova e tanti soldi, vincita da incorniciare: ha realizzato il suo sogno

Una vincita davvero eccezionale in cui al centro di tutto c’è la volontà di dimenticare questo triste e delicato momento.

Giocare per vincere è di certo quello che tutti vorrebbero, specialmente poi in un momento storico come quello che viviamo. Ci si rende sempre più conto, ormai, che al di la di quella che è già risaputa come abitudine ormai standardizzata degli italiani c’è anche molto altro dietro i numeri davvero enormi relativi alla mole di giocate di questi ultimi mesi. I cittadini sentono il bisogno di provarci, evidentemente, sopratutto ora. Oggi, insomma, più che mai.

In una fase, quindi molto critica per quella che è di fatto la gestione del quotidiano il cittadino prende il gioco come unica possibile scelta per ambire ad altro. Un futuro migliore, un domani non per forza di cose condito da difficoltà e drammatiche situazioni. Gli imprevisti di questi tempi, prendiamo per esempio, l’aumento sconsiderato dei prezzi, hanno tutti, al centro quella impossibilità di gestione che in qualche modo taglia le gambe a ogni progetto.

Di fronte a certi momenti la reazione non può che essere altrettanto incerta e forse potenziale. La vincita, a quello si ambisce. Non esistono, in questa particolare parentesi storica altre situazioni, altre dinamiche capaci di far arrivare a un comune cittadino una importante quantità di denaro nel giro di pochissimo tempo. L’italiano, oggi, di fronte anche all’immobilismo dello Stato non desidera altro che questo. Semplicemente arricchirsi.

Le modalità d’azione degli stessi italiani in questa specifica prova di conquista, sono certo ristrette. Il raggio stesso dell’agire si limita a quelli che sono i concorsi maggiormente gettonati ogni giorno, ma non è detto che non possa esserci dell’altro. Parliamo, per esempio, di concorsi considerati minori che però possono portate allo stesso tempo a situazioni e condizioni davvero vantaggiose. Spunti di riflessione assolutamente importanti, insomma.

Chiaramente rispetto a tutto quello che ruota intorno alla possibilità di primeggiare al gioco occorre sempre chiarire che il tutto deve essere gestito sempre, o almeno dovrebbe essere gestito sempre con la massima moderazione. Certi discorsi, certe modalità d’azione, cosi come si diceva in precedenza, possono anche portare a sgradevoli sorprese capaci di peggiorare non poco la situazione generale. Vincere, è il sogno, su questo non vi è alcun dubbio.

Ha realizzato il suo sogno, vincita da incorniciare: quello che ha vinto è magnifico

Le cronache di ogni giorno ci dicono che nonostante le incertezze e tutto il resto nel nostro paese si gioca, certo, ma si è anche capaci di vincere ogni tanto. Quando succede, c’è da scommetterci, è il caso di dirlo, è sempre una gran festa. Uno dei concorsi che nel tempo ha mostrato sempre una certa efficacia, per cosi dire, è senza dubbio quello denominato “VinciCasa”. 188 abitazioni regalate dal concorso negli anni ai cittadini risultati vincitori.

L’ultimo caso, l’ultima vincita, per intenderci ha avuto come protagonista un anonimo (per sua scelta) giocatore residente nella provincia di Varese. Il tutto è stato raccontato dallo stesso titolare della tabaccheria che ha effettuato la giocata vincente. L’attività in questione è la ricevitoria San Martino, di Via San Martino, a Morosolo, per l’appunto in provincia di Varese. Lo stesso titolare di quello che è ormai diventato il luogo sei sogni ha rilasciato una serie di dichiarazioni dopo aver appreso della vincita avvenuta al VinciCasa.

“Giovedì mattina ci è stato comunicato che, nell’estrazione della sera precedente, una delle schede giocate nella nostra ricevitoria aveva realizzato il colpo grosso – ha dichiarato Stefano Buzzi, titolare della tabaccheria – giocando quattro schede da 2 euro ciascuna, per un totale di 8 euro, con numeri scelti a caso dalla macchina, il giocatore ha sbancato la lotteria”. Il premio messo in palio per il concorso specifico, per chi non lo sapesse ha un valore complessivo di mezzo milione di euro.

200mila euro subito, cosi come previsto dal regolamento e il resto utilizzabile entro due anni per l’acquisto di immobili in qualsiasi località del territorio italiano. In paese nessuna voce, nessuna notizia certa circa l’identità del vincitore in questione. La curiosità ha di certo preso d’assalto i residenti negli ultimi giorni. Si vince, insomma, e lo si fa anche discretamente bene. Nonostante tutto, gli italiani sono felici di sapere che la macchina, per cosi dire, funziona. La speranza aumenta. Il sogno di una vita di versa, continua ad accendere la fantasia di milioni e milioni di cittadini.